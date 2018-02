Gyurcsány: Orbán korrupt disznó, gonosz diktátor, és hazudik

Orbán korrupt disznó, Orbán diktátor, Orbán gonosz, Orbán hazudik – alaposan kiorbánozta magát péntek este Gyurcsány Ferenc az újpesti lakossági fórumán a hallgatósága legnagyobb megelégedésére. Ezzel szemben a volt miniszterelnök szerint a DK: igazi demokrata, tiszta a keze és a lelkiismerete, kiszámítható és szókimondó. Sokan voltak kíváncsiak Gyurcsány Ferenc szavára, két terem is zsúfolásig megtelt, főleg nyugdíjasokkal. Panaszkodtak is arra, hogy miért nem egy nagyobb helyszínt választottak. Érezhető volt, hogy már csak két hónap van hátra a választásokig. Az ellenzéki politikus beszéde előtt élő cigányzenével, operettekkel szórakoztatták a választópolgárokat, de 3900 forintért világoskék DK-s esőkabátot is lehetett vásárolni. Aki korán érkezett, az akár két standnál is aláírhatott: az egyikkel a hármas metró akadálymentesítését, a másikkal a határon túli magyarok szavazati jogának elvételét lehetett követelni.

Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

Gyurcsány Ferenc a hármas metró ügyére nem tért ki, pedig a lakossági fórum helyszíne alig néhány méterre volt a metró Újpest-Központnál lévő végállomásától. Körülbelül egyórás beszédének jelentős részét viszont a külhoni magyaroknak szentelte. – Aki nem adózik itt, az ne szavazhasson azért, mert az ükapja magyar volt. Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt – hangoztatta a DK elnöke. Alig várta már ezt a mondatot a közönség, hálás vastaps lett a szónok jutalma. Érvelését azzal támasztotta alá, hogy ő pápai gyerek, de a pápai polgármester-választáson mégsem szavazhat. Tehát akkor logikus szerinte, hogy a külhoni magyarok se szavazhassanak a magyarországi országgyűlési választáson.

Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

Gyurcsány szerint a demokratikus ellenzék készen áll a kormányzásra. Ezt a volt miniszterelnök nem viccnek szánta, bár beszéde alatt nem egyszer megnevettette a híveit. A meglehetősen zilált állapotban lévő demokratikus ellenzék kormányzóképességére nem sorolt fel túl sok bizonyítékot, de magabiztosan állította: oktatásban és egészségügyben már tudják, mit fognak csinálni, ha kormányra jutnak valamikor. Ugyanakkor nagyon aprólékosan el kellett magyaráznia, hogy egyéniben szerinte Újpesten a DK-s Varju Lászlóra kell szavazni, listán viszont mindenki oda húzza be az ikszet az MSZP-től a Momentumig, ahova akarja. Lendületes beszédében a volt miniszterelnök még a kormányt kiszolgáló médiát és a pártokhoz dörgölőző egyházakat ostorozta. – Ilyen médiának és egyházaknak nem lesz helye az új köztársaságban – üzente Gyurcsány Ferenc. Nem hagyta ki azt a ziccert sem, hogy Hegyeshalomnál fogták el azt a nyíregyházi postást, aki a napokban lépett le a nyugdíjasok pénzével. Szerinte ez is azt bizonyítja, hogy a magyar emberek Európába, Nyugatra vágynak. – Orbán az ellen az Európai Unió ellen harcol, amelyik már 70 éve békét teremtett a kontinensen. Pedig közös Európára van szükség – fogalmazott. Nem ment el szó nélkül az Elios-ügy mellett sem. Szerinte ez az első, de nem az utolsó olyan ügy, amelyben Orbán Viktor rokonságát (itt vélhetően Tiborcz Istvánra, a kormányfő vejére utalhatott) szervezett bűnözéssel vádolják. – Ezt majd független bíróságnak kell eldöntenie, de számunkra nem kétséges, hogy szervezett bűnbandáról van szó – ígérte meg az elszámoltatást is Gyurcsány Ferenc.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.10.