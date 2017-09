Hadházy Ákos: Hazudnak, hogy jobban tudjanak lopni

Pár évtizede bevittek volna a pártház pincéjébe, hogy megdolgozzanak. Most az megy, hogy aki veszélyes vagy kellemetlen a rendszer számára, azt megpróbálják lejáratni – mondta a Zoom.hu-nak adott interjúban Hadházy Ákos, az LMP társelnöke.

A trafikügyet kirobbantó, majd több tucat korrupciós ügyet felszínre hozó politikus arról beszélt, hogy Orbán Viktor rendszere kormányzás helyett kampányt folytat: „Minden szellemi és anyagi energiájukat abba ölik, hogy eltereljék a figyelmet a valódi problémákról, a disznóságaikról és a gigantikus lopásról.”

Hadházy Ákos konkrét számokat is említett a lopással kapcsolatban: az uniós forrásból intézett beruházásokat szerinte legalább 30 százalékos túlárazással viszik el a vállalkozók – a korrupció évente 500-1000 milliárdnyi közpénzt emészthet fel, az előző uniós kifizetési ciklusban pedig 3000 milliárdnyi forrásnak veszett nyoma.

Az LMP vezetője szerint azonban a korrupció akkor is nyomasztja az embereket, ha megszokták már a jelenlétét: „egy kutatás szerint ez az egyik dolog, ami a legjobban aggasztja őket. A másik a migráció. Utóbbi esetén persze a kormány milliárdokat költött arra, hogy féljenek tőle az emberek” – mondta Hadházy, aki továbbra is bízik abban, hogy 2018-ban kormányváltás is történhet, és ehhez éppen a korrupció kiváltotta indulat adhat muníciót.

A politikus emellett elismeri, jogos a kérdés hogy, ilyen lopások, ilyen kormányzati teljesítmény mellett miért nem vezet 80 százalékkal az ellenzék. Ugyanakkor van rá válasza: „Erről az ellenzék is tehet: más-más mértékben és módon, de mindannyian tehetünk róla. Leginkább arról, hogy az ellenzék nagyobb része évek óta egyetlen dologról beszél: ki, kivel és ki, kivel nem áll szóba. A másik ok, hogy a kormány közpénzmilliárdokat öl abba, hogy elnyomjon mindent, például annak a sulykolásával, hogy az ellenzék nem akar mást, csak egymillió migránst betelepíteni.”

Az interjúban Hadházy Ákos elmondta, nincs problémája azzal, hogy pártja leigazolta tanácsadóként Ron Werbert, a negatív kampány itthoni meghonosítóját, akkor viszont kilépne az LMP-ből, ha Weber finkelsteini módszerekkel, gyűlöletkeltő kampányt folytatna.

A kérdésre, hogy Az LMP üzenetei megjelennek-e majd Simicska Lajos – lapunk tulajdonosának – plakáthelyein, Hadházy így felelt: „Ha a kormány mondhatja meg, hogy egy ellenzéki párt mikor, hol és mit kommunikálhat, az már nem demokrácia. Amíg pedig van egy nagyvállalkozó, aki beenged a felületeire ellenzéki üzeneteket, akkor az – ha tetszik, ha nem – a demokráciát védi.”