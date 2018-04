Hahó, facebookosok! – Orbán Viktor azt üzente…

Mi másról is beszélhetett volna a választás másnapján Facebook-videójában Orbán Viktor, mint amit a kampányában is ezerszer hangoztatott? „Együtt meg fogjuk védeni Magyarországot.”

Azt azonban nem árulta el a miniszterelnök, kitől vagy mitől is kellene félnünk. Ha mástól nem is, a fantommigránsoktól mindenképp, akikkel a kampány egészében riogatott a kormánypárt. A rendőrség adatai szerint ugyanis nem sok valódi migráns akarta átlépni a határt.

Ennek ellenére egyesek annyira megijedtek Orbán Viktor migránsaitól, hogy elsöprő győzelemhez juttatták.

A kormányfő így fogalmazott: „nagy tettet hajtottunk végre, és a következő években együtt meg fogjuk védeni Magyarországot”.

Hozzátette, azt is, hogy „hatalmas győzelmet arattunk”, és köszönetet mondott „mindenkinek, különösen azoknak, akik az üzeneteket továbbküldték, megosztották, esetleg nekem is küldtek és nekem is adtak tanácsokat”.