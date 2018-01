Hajlandó az Együtt visszalépni, de Csepelhez ragaszkodik

„Mi hiszünk abban, hogy úgy lehet leváltani a kormányt, ha egy körzetben egy jelölt indul. Legalább azokban a körzetekben, amelyek nyerhetőek” – mondta a Hír TV reggeli műsorában Szabó Szabolcs, az Együtt elnökségi tagja.

Az ellenzéki politikus hozzátette: „azokban a körzetekben, ahol vagy inkumbens jelölt van, tehát aki most is ott országgyűlési képviselő, vagy olyan jelölt van, aki képes megnyerni azt a körzetet, annak a javára visszalépünk”. Úgy vélte, így kell tennie a többi pártnak is, például Csepelen és Soroksáron is.

Az Együtt már korábban bejelentette, hogy Pécsett, Szegeden, Miskolcon, de Szél Bernadett és Hadházy Ákos ellen sem indít senkit.

„Úgy tudunk nyerni teljesen könnyen és egyértelműen, ha az MSZP nem indít rám jelöltet” – vagyis Szabó azt reméli, hogy a szocialisták visszaléptetik javára a XXI. kerületben induló Bangóné Borbély Ildikót.