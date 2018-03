Hajszállal, de előzi Szél Bernadett Karácsony Gergelyt

Egyetlen százalékkal ugyan, de jobb eredményt ért el a miniszterelnök-jelöltek közötti versengésben Szél Bernadett, mint Karácsony Gergely – ez derül ki a Závecz Research friss kutatásából. A felmérést az LMP rendelte meg, lapunk ennek ismerte még néhány adatát.

A kutatók azt a két kérdést tették fel, hogy ha csak Orbán Viktorra és az LMP-s Szél Bernadettre, illetve csak Orbán Viktorra és az MSZP–Párbeszéd-szövetséget vezető Karácsony Gergelyre lehetne szavazni, akkor kit választanának. Az eredmények szerint mindkét esetben a jelenlegi kormányfő lenne a befutó, de Szél Bernadettre vele szemben 31, míg Karácsony Gergelyre „csak” 30 százalék voksolna.

A felvetés természetesen a valóságban értelmezhetetlen, hiszen itthon nem szavazunk közvetlenül a miniszterelnökre. Ráadásul ez az „egy az egy ellen” felállás is elképzelhetetlen, hiszen más pártok is a pályán vannak, például a Jobbik és az őket vezető Vona Gábor. Függetlenül attól, hogy egy hipotetikus kérdés kapcsán jött ki ez az eredmény, ráadásul az LMP volt a megrendelő, a zöldpárt azért örülhet, hiszen a baloldalon rendre azzal az érvvel találják szembe magukat, hogy a legnépszerűbb ellenzéki politikus Karácsony Gergely.

A kutatás kitért a 106 egyéni választókörzetre is, ahol az ellenzék egy része nagyon igyekszik előteremteni azt a helyzetet, hogy egyetlen „kormányváltó” jelölt álljon szemben a fideszes vagy KDNP-s indulóval. Erre igen csekély esély van, már csak azért is, mert a Jobbik többször is kijelentette, hogy nem fognak visszalépni senkinek a javára.

A kutatók mindenesetre arra voltak kíváncsiak, hogy ha mégis előállna ez az egy az egy ellen helyzet, a magukat ellenzékinek tartó szavazók melyik párt jelöltje mögé állnának be leginkább. Itt az jött ki, hogy az LMP a legintegratívabb, ha ugyanis LMP-s jelölt állna szemben fideszessel, az ellenzéki választók 32 százaléka adná rá a voksát. A többi pártnál már kisebb volt ez az arány, az MSZP jelöltjére a kormányváltást akarók 27, míg a Jobbik és a Demokratikus Koalíció indulójára 26 százalék húzná be az ikszet. Fontos megjegyezni, hogy itt általánosságban tették fel a kérdést, vagyis nem hangzottak el konkrét nevek. Márpedig számíthat a jelölt személye, főként ha valamelyik párt országosan is ismert és mondjuk kedvelt vagy éppen elutasított politikusáról van szó, vagy éppen egy helyben elismert és tisztelt ember áll fel a rajtvonalhoz.