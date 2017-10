Haladékot adott a CEU-nak a kormány

Egy évvel hosszabbítja meg a tavasszal elfogadott lex CEU-ban foglalt határidőket a kormány, amennyiben a felsőoktatási törvény Trócsányi László igazságügyi miniszter által jegyzett módosítását elfogadja a parlament. Ez azt jelenti, hogy a tavaszi – főleg a Soros György által alapított CEU-t, azaz a Közép-európai Egyetemet érintő – módosításban foglalt követelményeknek nem 2018. január elsejéig, hanem 2019. január elsejéig kell majd megfelelni – derült ki a miniszter pénteki sajtótájékoztatóján.

A kormány visszavonulásához köze lehet többek között az Európai Bizottság által áprilisban indított kötelezettségszegési eljárásnak, illetve a Velencei Bizottság jelentésének, amely szerint ugyan alapvetően megfelel a bevett európai gyakorlatnak, de több „rendkívül problematikus” követelményt tartalmaz a már Magyarországon működő külföldi egyetemekre vonatkozóan. Trócsányi szerint a kormány a külföldi, „minden érdemi jogi érvet nélkülöző” nyomásgyakorlás ellenére kitart amellett, hogy a „jogszabályok mindenkire nézve kötelezőek”, így a CEU-ra is.

A miniszter péntek déli sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a kormány álláspontja szerint a tavaszi módosítás „kiszámítható, világos, és mindenki számára teljesíthető” feltételeket szabott meg, a cél pedig a Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmények működésének átláthatóvá tétele volt. A törvény „világosságával” kapcsolatban felidézhetjük, hogy a magyar kormányzat hónapokig ragaszkodott hozzá, hogy az ügyben az amerikai kormánnyal tárgyaljon, miközben az oktatási ügyekről az amerikai szövetségi kormány egyébként nem tárgyalhat.

Trócsányi kitért arra, hogy a CEU-val szemben több másik intézmény, így például a McDaniel College Budapest határidőre tudta teljesíteni a feltételeket. Szerinte ennek az az oka, hogy a CEU felesleges politikai vitára és konfliktusra hegyezte ki az ügyet a közös megoldás keresése helyett. „A kormány a megállapodásban hisz” – mondta Trócsányi, majd mondandójának végére érve sietve távozott a teremből.

A CEU eközben arra vár, hogy a magyar kormány aláírja a megállapodástervezetet New York állammal, és elküldje az Országgyűlésnek ratifikálásra, amivel törvényerőre emelkedhet. Az egyetem október elején megállapodást kötött a New York-i Bard College-dzsal, hogy oktatási tevékenységet folytathasson New York államban, ezzel teljesítve a tavaszi törvénymódosítás előírásait. Ezzel azonban még nem biztos, hogy biztosítva lesz az egyetem működése, mivel a kormány – kissé homályos módon – most már azt is elvárja, hogy az Amerikában folyó képzéseknek ugyanolyan akkreditációja legyen, mint a budapesti képzéseknek, az akkreditáció pedig öt évet is igénybe vehet.

A határidő pénteken bejelentett kitolása tehát csak akkor engedmény az egyetemnek, ha a magyar kormány elfogadja az elvárt amerikai képzések esetén azt, hogy ezek az akkreditációs folyamat „kérelmező” státuszában vannak. A határidő kitolásával azonban a kormány mindenképpen nyer: jelenlegi formájában ugyanis valószínűleg nem állná meg a helyét az Európai Bíróságon a törvény.