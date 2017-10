Halász János kolbásztöltéskor sem feledkezett meg a Soros-tervről

A kormánypárti humor és a nemzeti konzultációs kampány sajátos összefonódását mutatta be Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője a békéscsabai kolbászfesztiválon, ahol a „Kitöltők” csapatát erősítette a kolbásztöltő versenyen.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Békéscsabai szakértői szemmel nézve az is különös benyomást kelt, hogy karszalaggal, karórával a kezükön készítették a kolbászt a csapat tagjai, ami döntő befolyással bír az elkészült hús szavatossági idejére, valamint akár aromájára is. A csapatot biztonsági őrök is biztosították.

A fesztiválon megjelent Gulyás Gergely, a Fidesz-frakció frakcióvezetője, aki azonban nem a „Kitöltőket” erősítette. Csapata taktikája nem a karóra viselésében, hanem a zsűrivel való pálinkázásban mutatkozott meg.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A kormánypárti küldöttség a békéscsabai kötődésű Domokos Lászlóval, az Állami Számvevőszék elnökével – egykori párttársukkal – is jó hangulatú beszélgetést folytatott a fotók tanúsága szerint.