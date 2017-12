Hamar eljöhet a kútfúrás szabadsága

Nyolcvanméteres kútmélységig eltörölné az engedélyezési és bejelentési eljárást több fideszes képviselő, akik pénteken nyújtották be vonatkozó javaslatukat a parlamentnek – tudta meg az MTI.

Az indítvány – amelyet Font Sándor, B. Nagy László, Bányai Gábor, Dankó Béla, Farkas Sándor, Földi László, Győrffy Balázs, Jakab István, L. Simon László, Lezsák Sándor, Pócs János, Simonka György, Varga Gábor, Salacz László és Turi-Kovács Béla jegyez – kimondja, hogy engedély és bejelentés nélkül létesíthető a 80 méternél sekélyebb, a házi vízigényt meg nem haladó kút.

Továbbra is engedélyköteles lesz a hideg és termálkarszt készletekbe történő beavatkozás, továbbá az, ha érintett a vízbázisok védőterülete; illetve a mélységtől és vízmennyiségtől függetlenül a gazdasági célú vízkivétel is.

A javaslat kimondja, hogy továbbra is minden esetben biztosítani kell a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket, valamint a vízgazdálkodási, műszaki, biztonsági és vízvédelmi szabályokat.

A módosítás érinti az illegálisan létesített, továbbra is engedélyköteles vízkivételt biztosító létesítményeket is. Ez esetben a 2018. december 31-én lejáró moratóriumot 2028. december 31-ig meghosszabbítanák. Ugyanez vonatkozna a 2016. június 3. után engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően létesített kutakra is.

A kezdeményezők azt is kérik, hogy a jogszabály hatálybalépésétől számított 30 napon belül fizessék vissza a már befizetett illetéket azoknak, akik 2016. június 3. után fennmaradási engedélyt kértek.

A javaslat 2018. március 15-én lépne hatályba.