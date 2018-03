Hamis ajánlások miatt jelentették fel a tapolcai fideszes jelöltet

Összesen 849 esetben nem azoknak a polgároknak az aláírása szerepel a Fenyvesi Zoltán tapolcai fideszes képviselőjelölt által leadott ajánlóíveken, akiknek az adatait felvezették rájuk – állítja egy feljelentő. A tapolcai rendőrkapitányságnak címzett, a Magyar Nemzet birtokába jutott feljelentés szerint az aláírásokat a helyi Fidesz-irodában másolta az ívekre négy ember, az adatok pedig korábbi, a rezsicsökkentés melletti, a „betelepítés” elleni aláírásgyűjtésekből származnak.

A feljelentő szerint másképp nem lett volna lehetséges, hogy Fenyvesi hétfő reggel 8:20-kor felvett a választási irodán 400 ajánlóívet, majd kedden 13:10-kor le is adta azokat. A feljelentő úgy számol, hogy ívenként aláírással ez 3200 ajánlást jelent 29 óra alatt, amit nem lehetett másként összeszedni, csak a korábban felvett adatok ívekre másolásával és az aláírások meghamisításával. A feljelentő azt állítja, meg is tudja nevezni a hamisítókat, ha kihallgatják.

A Magyar Nemzet megkereste az ügyben a választókerületi választási irodát, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 400 ajánlóívből csak 125 darab volt kitöltve, a többit üresen adta vissza a jelölt. Ez tehát kereken ezer ajánlást jelent. Ezeket azonban nem vizsgálta meg mind a választási iroda: az első 70 íven már megvolt a kötelező 500 (pontosabban 553) érvényes ajánlás, így abbahagyták a számlálást.

Megkerestük a Veszprém Megyei Főügyészséget is, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a feljelentés március 19-én, hétfőn érkezett meg a Tapolcai Járási Ügyészséghez. A törvény szerint az ügyészségnek ettől számítva három nap áll a rendelkezésére, hogy döntsön: elrendeli-e a nyomozást, elutasítja a feljelentést, feljelentés kiegészítést rendel el vagy átteszi az ügyet más hatósághoz.

A Fidesz korábban kifejezetten előírta a jelöltjeinek, hogy egy, legfeljebb két nap alatt adják le a szükséges számú – illetve annál jóval több – ajánlást, és ezt kommunikálják is Facebook-oldalukon. Az úgynevezett támogató aláírások gyűjtését ezek után is folytatni kellett, feltehetően a támogatók adatbázisának frissítése és az aktivisták mozgatása miatt. Fenyvesi is eldicsekedett vele, hogy a választókerületben elsőként adta le „a szükséges támogató ajánlások kétszeresét”.