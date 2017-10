„Handó Tündénél rosszabb vezetőt most nehéz elképzelni”

Keményen bírálta Handó Tündét a Budai Központi Kerületi Bíróság bírája: Szepesházi Péter a 444-nek adott interjúban beszélt arról, hogy Handó vezetői fellépése félelmet kelt szakmai körökben, és olyan önkényesen választ bírókat különböző posztokra, hogy az már a minőségi munkát és végső soron az állampolgárok érdekeit is veszélyeztetheti.

Szepesházi elmondta, több olyan írást és interjút is publikált, amelyben kritizálta az igazságszolgáltatás rendszertét és személyesen Handó Tündét. Emiatt vizsgálat is indult ellene, amelyben azt nézik, hogy nyilatkozatainak módja nem ütközik-e a bírói szólásszabadság törvényi korlátaival. A bíró úgy látja, sokan nem örülnek a kritikus véleményeknek és annak sem, ha ezek a vélemények szélesebb közönséghez is eljutnak.

„Kialakult itthon a törvényi szabályozáson túlmenő gyakorlat, amely arról szól, hogy nem illik bírálni. Csak a sikerekről lehet beszámolni, az ötvenes évek termelési regényeit idézve. Félelem van, és ehhez nem akarok alkalmazkodni, mert megöli a lelket. Sokkal jobb nyíltan kimondani, hogy a császár meztelen, és ezzel másokat is felszabadítani kicsit az igazságszolgáltatás álszent körülményei alól, ahová be vannak kényszerítve” – fogalmazott Szepesházi Péter.

Szerinte Handó Tünde centralizált, önkényes rendszere a kinevezésekben érhető leginkább tetten, amire több parlamenti képviselő is rákérdezett már felszólalásában. A folyamat általában igen hasonlóan zajlik le a bíró szerint: meghirdetnek egy vezetői pályázatot, elindulnak rajta többen, van egy véleménynyilvánító szavazás, aztán ezt Handó érvénytelennek nyilvánítja, és esetleg megbíz valaki fél-egy évre a feladat ellátásával, akár olyat is, aki el sem indult. „Olyan helyzet jöhet létre, hogy egy év múlva, a következő pályázaton már csak az indul el, akit megbízottként kiemelt. Állandóan ilyen érvénytelen pályázatokról lehet olvasni a bírósági közlönyben” – jelentette ki Szepesházi.

A nyilatkozó szerint az eljárásnak konkrét, a bírói objektivitást és függetlenséget csorbító mellékhatásai vannak: aki azt érzi, hogy más kegyelméből, nem a saját szakmai teljesítménye alapján lett vezető, ott nagyobb a veszélye annak, hogy ő is önkényes döntéseket hoz, vagy úgy gondolja, hogy ki kell találnia a felsőbb elvárásokat – és ítéletei sem lesznek feltétlenül szakmailag megalapozottak.

Szepesvári Péter felidézte a kezdeteket is, amikor 2012-ben Handó Tündét még úgy fogadták, hogy majd ő belsős, szakmabeli, nagyon jó bírósági elnök lesz, hiszen modern, igazi reformalkat. „Az ígéreteiből, elképzeléseiből semmi sem lett. Mindig minden lehet rosszabb, de ezt most belülről nagyon nehéz elképzelni.”