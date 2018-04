Harangozó végül visszalépett Hadházy javára

Az utolsó pillanatban az MSZP politikusa, Harangozó Tamás is visszalépett Szekszárdon Hadházy Ákos javára – derült ki a szocialista képviselő Facebook-videójából. „Magyarországot egy korrupt és hazug kormány vezeti korrupt és hazug politikával” – mondta Harangozó. A szocialista politikus állítása szerint azt ígérte, hogy ha lesz országos megállapodás az MSZP és az LMP között, visszalép. „Ez a megállapodás megtörtént” – mondta. Támogatóit arra kérte, hogy egyéniben szavazzanak Hadházyra, listán viszont az MSZP–Párbeszéd listájára. „Hajrá, Szekszárd, hajrá, változás!” – zárta bejelentkezését.

Korábban megírtuk: a III. kerületben visszalép az LMP politikusa, Ábrahám Júlia a legesélyesebb Szabó Tímea javára

Kerestük Hadházy Ákost, aki hozzátette: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2. számú választókerületében Doszpoly Botond László lép hátra. A legesélyesebb jelölt így Varga László, az MSZP–Párbeszéd képviselője. Négy éve is ő tudott ott nyerni 31,4 százalékkal, a fideszes Sebestyén László a második lett 30,9-del. Alig maradt le akkor a jobbikos Pakusza Zoltán 30,6 százalékkal – ő most is megméreti magát. Négy éve indult az LMP-s Mile Lajos is, 3,3 százalékot leszakítva a közösből.

Hadházy Ákos lapunknak elmondta: folyamatosan zajlottak az MSZP-vel a tárgyalások, és végül erre jutottak. Azt sajnálja, hogy nem született több megegyezés. Azt mi tesszük hozzá: vonatkozhat ez a VIII. kerületre, ahol az együttes Baranyi Krisztinával szemben indul a DK-s Ara-Kovács Attila és az LMP-s Jakabfy Tamás, illetve a VII. kerületre is, ahol a DK-s Oláh Lajos és az LMP-s Moldován László egyaránt ringbe száll.

Hadházy Ákost kérdeztük a kormánypárti Pesti Srácok cikkéről is, miszerint a pártszakadás szélére sodródott az LMP. Hadházy elmondása szerint csodálkozna ezen. Mint fogalmazott, „a kormánypárti oldalakon sok butaság jön le. Örülnének neki, ha így lenne, de nincs szó erről.” A PS-nek egyébként Kanász-Nagy Máté szóvivő is cáfolta, hogy szó lenne bármiféle Hadházy-ellenes belső petícióról.

A párt társelnöke szerint ha sokan elmennek vasárnap szavazni, akkor veszíthet a Fidesz. Szerinte az a legfontosabb, hogy végre kompromisszumokra kényszerüljön a jelenlegi kormánypárt, növekedjen a kontroll a hatalma felett.