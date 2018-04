Harmincezren jelentkeztek át az utolsó órákban

Az utolsó órákban 30 ezren, összesen 200 ezren jelentkeztek át szavazni a lakóhelyüktől eltérő településre vagy fővárosi szavazókerületbe a vasárnapi országgyűlési választásra – mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke szombati budapesti sajtótájékoztatóján.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Azok, akik vasárnap nem a lakóhelyükön szeretnének voksolni, pénteken 16 óráig jelentkezhettek át egy másik magyarországi település vagy fővárosi szavazókerület névjegyzékébe.

Pálffy Ilona elmondta, a XI. kerületnek az átjelentkezők részére kijelölt szavazókörébe a helyi lakosokkal együtt így 11 603 választópolgárt várnak vasárnap. Itt 36 tagú a szavazatszámláló bizottság, így akár 10-12 asztalnál is szavazhatnak az átjelentkezők, ez pedig gyorsítja a folyamatot.

Hozzátette, hogy sok átjelentkező fog szavazni a III., a VIII., a IX., a XIII. és a XIV. kerületben is.

Közölte: a választási irodák felkészültek a rendkívül sok átjelentkező „leszavaztatására”, a névjegyzéket e szavazókörökben több részletre fogják bontani. Kiemelte, hogy így „minden további nélkül” le tudják bonyolítani a voksolást, kivéve, ha az átjelentkezők a szavazókör zárása előtt nem sokkal érnek oda tömegesen, ezért arra kért mindenkit, hogy minél hamarabb menjen el szavazni.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Felhívta a figyelmet arra: amíg valamennyi szavazókör be nem zár, addig az NVI nem kezdheti meg az eredmények közlését.

Pálffy Ilona elmondta: a négy évvel ezelőttihez hasonlóan most is nagyon sok kérelem érkezett az utolsó órákban, ezért volt szükség arra, hogy 17 óráig meghosszabbítsák az átjelentkezési határidőt.

Összesen 212 259 átjelentkező van, közülük 200 041 „valódi” átjelentkező, 12 218 ember pedig olyan szavazatszámláló bizottsági tag, aki kérte, hogy a feladatteljesítése helyén szavazhasson. A legtöbben – 350-en – Debrecenből kértek átjelentkezést más településre.

Négy évvel ezelőtt 128 ezren szavaztak átjelentkezéssel.

A választási iroda elnöke kitért arra, hogy a legnagyobb szavazókör így a XI. kerület átjelentkezőket is fogadó szavazóköre, a legkisebb pedig a Zala megyei Iborfián található, ott mindössze 10 választópolgár van.

Elmondta azt is, hogy pénteken 16 óráig minden eddiginél többen, 72 641-en igényeltek mozgóurnát. A mozgóurnát a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól is lehet kérni, így az érintettek száma még nőni fog. Megjegyezte, hogy a 212 ezer átjelentkezési kérelemből 200 ezret elektronikusan nyújtottak be, csak 12 ezret személyesen, míg a mozgóurna-kérelmek esetében fordított a helyzet: ott a 78 ezerből 51 800-at személyesen, 27 ezret pedig elektronikusan nyújtottak be.

Pálffy Ilona elmondta: a magyarországi választók száma 7 875 505, közülük átjelentkezéssel szavaznak 200 041-en, a 118 külképviseleten pedig 58 310-en. Levélben szavaz 378 449 választópolgár.

Összesen 8 253 954 választópolgár szavazhat.