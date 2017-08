Három hét után hazahozzák a Bulgáriában kómába esett lányt

Napokon belül a szegedi klinikára szállítják a bulgáriai baleset magyar sérültjét, ennek mikéntjéről már egyeztetett a burgaszi kórházzal a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK). Erről az egészségbiztosító főosztályvezetője beszélt a Népszavának, és közölte azt is, hogy a kórház hétfőn jelezte, a beteget készek átadni a magyar mentőegységnek. Karsai András szerint a NEAK már kikérte a fiatal lány orvosi állapotjelentést, a légi szállításról pedig már értesítették a TrustAir légi mentőegységét. A hazahozatalt az orvosi papírok megérkezése után véglegesítik, ha pedig a szegedi klinika a beteget mégsem tudná fogadni, a Honvéd Kórházzal is egyeztet erről az egészségbiztosító. A NEAK átvállalta a lány bulgáriai kezelésének több millió forintra rúgó költségeit is.

A 19 éves Vanessza három hete szenvedett autóbalesetet, azóta a burgaszi kórházban kezelik. A fiatal lánynál kétoldali agyi ödéma alakult ki, két nyaki csigolyája is eltört, súlyos állapota miatt mesterséges kómában tartják. A lány szülei Bulgáriába utaztak, ám hiába próbáltak intézkedni, csak falakba ütköztek. A Hvg.hu arról is beszámolt, kedden a MÁV-Start központi üzemi tanácsa is felhívást adott ki arról, hogy gyűjtést indítanak a lány szülei számára, akik nem sokáig tudják már finanszírozni, hogy lányuk mellett lehessenek a burgaszi kórházban. Ennek költségét utasbiztosítás híján végképp az érintetteknek kell állnia, erre az európai egészségbiztosítási kártya egyáltalán nem nyújt fedezetet. Bár ez kötelessége, a társadalombiztosítás jellemzően a hazaszállítást sem intézi olyan gyorsan, mint a magánbiztosítók. Például a baleset másik sérültje, aki medencecsonttörést szenvedett, rendelkezett ilyennel, őt a biztosítója már haza is hozta, ahogyan a baleset halálos áldozatának holttestét is hazaszállították.

A csupán az európai egészségbiztosítási kártyával rendelkezők hazaszállítása mindig nehézkesebb, mint azoké, akik külön utasbiztosítással is rendelkeznek. Tudunk például olyan esetről, amelynél egy trombózissal Görögországban rekedt beteg egy hetet várt a hazai mentőegységre. Mivel nem lehetett repülővel szállítani – trombózissal nem lehet repülni – hosszú időbe telt, mire a hazai mentőegység ki tudott menni autóval. Az ellátás már egyszerűbb, bár ott is kérdés, hogy a sérültet privát kórházba vagy államiba viszik-e be.

– Ha államiba, akkor nem kérdés, hogy el kell-e látni: ilyenkor az európai egészségbiztosítási kártya terhére kezelik, külön nem kell az ellátásért fizetni. Ilyenkor összeghatár sincs, a beteg a szükséges ellátást mindig megkapja, kerüljön bármennyibe is. Tehát egy kómában fekvő beteget nem tehetnek ki egy uniós ország kórházából – mondta lapunknak Horváth Péter, a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) utasbiztosítási tagozati elnöke. Az ellátással gond egyedül akkor van, ha a sérültet magánintézetbe szállítják. Ha ilyenkor nincs utasbiztosítás, akkor már az is kérdés, hogy az érintettet onnan miként viszik tovább olyan ellátóhelyre, ahol elfogadják az uniós egészségbiztosítási kártyát. Tudni kell azt is, hogy az uniós kártyához minden országban olyan szolgáltatások kapcsolódnak, melyeket az adott ország biztosítottja számára is nyújt az állami betegbiztosító, így lehetnek önrészek, melyek országonként különbözőek. Az európai egészségbiztosítási kártyához asszisztencia nem tartozik, ami a sima utasbiztosítások egyik legfontosabb eleme, és amely az anyanyelven folytatott kapcsolattartást és segítségnyújtást biztosítja.