Három nap alatt 11 millió kiló ajándék érkezett a Mikulásgyárba

Az első néhány nap tapasztalata azt mutatja, hogy sokféle adomány hoznak magánszemélyek és cégek egyaránt – közölte a Mikulásgyár Alapítvány. Mint írták, továbbra is nagy szükség van tartós élelmiszerre és tisztító-, valamint tisztálkodószerekre, hiszen a rászoruló családok számára ezeknek az alapvető cikkeknek a megvásárlása is nehéz.

A Mikulásgyár még csak néhány napja működik, de már most tisztán látszik, hogy az adakozókedvű emberek száma idén is növekedett. Az adományokat postán is fel lehet adni, valamint a Lurdy bevásárlóközpontba és Toyota autószalonokba is bevihetjük a csomagokat. A Hungaroringre is várják az ajándékokat, ott is bázist épített a Mikulásgyár. Balatonfüreden is leadhatjuk az adományok egy részét. Itt Füred Kapitány, a turisztikai szakemberek által létrehozott mesehős bázisán várják a használt játékokat. Ugyanakkor Londonban is van már gyűjtőpontja a Mikulásgyárnak. Az ott dolgozó magyarok segítségével gyűlnek az ajándékok a karitatív akció javára.

Az adománygyűjtő akció december 22-ig tart.