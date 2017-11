A Népszava szombati számában azt írta, hogy praxisonként hárommillió forintot kaphatnak a fogorvosok, amely összeget a tervek szerint mind a 3300, a közellátásban működő fogorvosi körzet megkapja. A lap úgy tudja, az egyszeri támogatás még év vége előtt odaérhet az ellátókhoz. Finanszírozásuk további javítása pedig attól függ, hogy mikorra sikerül kidolgozni a támogatásnövelés feltételéül szabott ellenőrzési rendszert. Az orvosi kamara fogorvosi tagozata és a minisztérium szakértői olyan mechanizmust próbálnak összeállítani, amelyben például akár a betegek is igazolnák, hogy az orvos valóban elvégezte a társadalombiztosításnak elszámolt kezeléseket.

Felidézik Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyi államtitkár a lapnak adott júniusi interjúját, melyben azt mondta, a fogorvosokra „elég sok a panasz, legutóbb egy közösségi portálra került ki, hogy olyan ellátásokat számolt el egyikük, amiket az illető orvos el sem végzett. Tehát velük le kell ülnünk, és ki kell találnunk, hogy hogyan tudunk közmegelégedésre olyan rendszert működtetni, ahol a munkája után mindenki megkapja a megérdemelt forrását. A jelenlegi rendszerben most ez nagyon nehezen követhető. Ha sikerül megállapodnunk, akkor nem csak elégetjük a pénzt, hanem kapnak is valamit a betegek a rendelőben.” Valahogyan alá kell támasztani, hogy mire adnak a közfinanszírozott fogorvosoknak többletet. Egyúttal kiemelte azt is: nem zárják le a kormányzati ciklust anélkül, hogy a fogorvosok helyzetét ne rendezzék. Az egészségügyi kormányzat és az orvosi kamara fogorvosi tagozata október végén egyeztetett, miután a közellátásban dolgozó fogorvosok szeptemberben munkalassító akcióval sürgették helyzetük javítását.

Lázár János a 97. kormányinfón azt mondta: „kétféle fogorvos dolgozik Magyarországon, magán fogorvos, és állami feladatot ellátó. Az állami feladatot ellátók, illetve közalkalmazottak száma rendkívül csekély.” Nagy Ákos erre reagálva nyílt levélben kérte a fogorvosok megkövetését, szerinte a Miniszterelnökséget vezető miniszternek ismernie kellene a tényeket, melyek szerint a Magyarországon élőkre körülbelül 5300 aktív fogorvos jut. A közalkalmazottakon kívül a fogorvosok kétharmada is, mintegy 3300-an látnak el állami feladatot.

A kormány végül a sajtó és a közérdeklődés kizárása mellett „titkos egyeztetésen” tárgyalt a kamara fogorvosi tagozatának elnökével és Nagy Ákos keszthelyi fogorvossal. A találkozó „nyolcszemközti” volt, az érdekvédőket Lázár János és Ónodi-Szűcs Zoltán fogadta október 20-án. A részletekről azonban az érdekvédők nem nyilatkozhatnak.