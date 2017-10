Hat év alatt harminchét rab lett öngyilkos

Az utóbbi hat évben összesen 37 befejezett öngyilkosság és 193 öngyilkossági kísérlet történt a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetek falain belül – válaszolta lapunk kérdéseire a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP). A szervezet szerint 2012-ben 8 öngyilkosság és 34 öngyilkossági kísérlet, 2013-ban 7 és 42, 2014-ben 6 és 49, 2015-ben 5 és 41, 2016-ban pedig 9 öngyilkosság és 21 kísérlet történt a hazai börtönökben. Az idén 2 öngyilkosság és 6 kísérlet történt. Mindkét befejezett öngyilkosság helyszíne a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet egyik intézménye. Januárban egy férfi önakasztással próbált véget vetni az életének cellájában. Életben maradt, viszont a kórházban pár nap múlva elhunyt. Májusban pedig egy előzetes letartóztatásban lévő, 23 éves férfi saját pulóverével akasztotta fel magát. A rendőri őrizetben elkövetett öngyilkosságok nem szerepelnek a BVOP statisztikáiban.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A BVOP szerint a fogvatartottak öngyilkossága és öngyilkossági kísérlete egyetlen esetben sem a személyi állomány közrehatása miatt következett be. A rabok többnyire önakasztással ölik meg vagy próbálják megölni magukat, bár nem lehetnének a birtokukban olyan eszközök, amelyekkel az életüket, testi épségüket veszélyeztethetik. Az önakasztásra alkalmas felületeket a börtönökben belsőépítészeti megoldásokkal próbálják megszüntetni, de a BVOP szerint ez még nem valósult meg minden intézetükben. Viszont fokozott figyelmet fordítanak a fogvatartottak mentális egészségének megőrzésére. Már a befogadásuk során pszichológusok és reintegrációs tisztek vizsgálják őket, felmérik családi körülményeiket, és kockázati csoportokba sorolják őket. A szakemberek rendszeresen foglalkoznak a fogvatartottakkal, figyelemmel kísérik kapcsolattartásuk rendszerességét és minőségét, ösztönzik őket a tanulásra, a börtön által szervezett szabadidős tevékenységekben való részvételre.

Ám a Magyar Helsinki Bizottság (MHB) lapunknak egy konkrét eseten keresztül mutatta be, hogyan vezethet a börtönök közismert túlzsúfoltsága és a hibák sorozata öngyilkossághoz. Az emberijog-védő szervezet közlése szerint az egyik budapesti intézetben helyeztek előzetes letartóztatásba egy férfit, akinek korábban már több öngyilkossági kísérlete volt, ráadásul gyógyszeres pszichiátriai kezelés alatt állt. Ezért az orvos fokozott ellenőrzést írt elő számára: nem volt szabad egyedül hagyni a cellájában, és az őrnek negyedóránként rá kellett néznie. Másnap a börtönpszichológus megszüntette az intézkedést, mondván, szoros a rab kapcsolata a feleségével, és akkor született a kisbabájuk.

Bár a férfi 24 órás kamerás megfigyelés alatt állt, és zárkatársa is volt, utóbbit az egyik reggel elvittek mellőle. Az őrnek viszont a sok rab miatt rengeteg teendője volt, így nem tudott negyedóránként a veszélyeztetett férfira nézni. Erről értesítette a kamerát figyelő kollégáját, ám az ennek ellenére nem vette észre, hogy a rab 40 percre kikerült a kamera látóteréből. A kamera ugyanis úgy volt felhelyezve, hogy a falra szerelt tévéállvány kitakarta a zárka egy részét. A férfi pedig éppen erre az állványra akasztotta fel magát a ruhája kapucnijában lévő zsinórral, ami viszont nem is lehetett volna a birtokában. A körülmények ellenére kizárólag a kamerás őr kapott fegyelmit. Az MHB jelenleg pótmagánvádas eljárásban képviseli az elhunyt férfi feleségét a börtönpszichológussal szemben, valamint a strasbourgi emberi jogi bíróságon panaszt nyújtottak be a magyar állam ellen a halált elősegítő hibák, mulasztások, illetve a szankciók elmaradása miatt. Az MHB az eset ellenére leszögezte: a BVOP és a börtönparancsnokok valóban különös figyelmet fordítanak az öngyilkosság megelőzésére. Ez az erőfeszítés azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének mulasztások és rendszerhibák. Például számos börtönben nincs sem főállású, sem szerződéses pszichiáter.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Mindezek ellenére az Európa Tanács által évente készített SPACE jelentés szerint a magyar büntetés-végrehajtás mutatói jók. A 2014-es adatok alapján 10 ezer fogvatartottra vetítve Magyarországon az öngyilkossági ráta közel 3, míg Németországban 9 körüli, Franciaországban nagyjából 10, Görögországban 5, Romániában 4, Törökországban 3,5. Az európai átlag 10 ezer fogvatartottra vetítve 8 öngyilkossági eset.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.05.