Hatalmas a baj Pécsett: 12,5 milliárd sem elég a csőd elkerülésére?

Még tovább nőhetett a fideszes városvezetésnek köszönhetően nehéz helyzetbe került Pécs költségvetésének hiánya: lapunk úgy tudja, hogy a Pécsett dolgozó kincstári revizorok által a 2017-es év végére kalkulált 6,5 milliárdos hiány 9–9,5 milliárdra duzzadt valójában. Információink szerint az év végi kormányzati támogatásból egyes pécsi önkormányzati cégeknek is adni kellett, hogy csökkentsék tartozásukat.

Arra a tavalyi hírre, hogy a kormány 6,5, majd 3, összesen tehát 9,5 milliárd forinttal segíti ki a nehéz helyzetbe jutott baranyai megyeszékhelyet, nem csak a pécsiek kapták fel a fejüket. A kormányzati gyorssegély visszatérítendő támogatás, amelyet 2020 végéig vissza kell fizetnie a pécsi önkormányzatnak.

A független sajtó hozta nyilvánosságra nemrég, hogy valójában nem 9,5 milliárd forint kölcsönt kap az államtól Pécs, hanem összesen 12,5 milliárdot – vagyis a bajba jutott város újabb 3 milliárdos segélyben is részesül. Sőt, olyan hírek is napvilágot láttak, melyek szerint ennél is többel, egy újabb 3 + 3 milliárdos kerettel segítené a kormány a Páva Zsolt vezette Pécset. Az MTI által is közölt hírnek azonban nincs valóságalapja. Csupán arról van szó, hogy az eredeti, a múlt év végén megjelentek szerint a 6,5 milliárdon túli, kétszer 3 milliárdos összeget csak bizonyos feltételek teljesülése esetén utalhatja el a kincstár Pécsnek – ilyen például, hogy a Magyar Államkincstárnál kell vezetni a város folyószámláját. A múlt hét végén megjelent kormányhatározat rögzítette, hogy a feltételek teljesültek, azaz a város hozzájut ehhez az összeghez.

A helyzet azonban mégsem ilyen egyszerű. A kétszer 3 milliárd egyikére azért van szükség, mert a Magyar Államkincstárnál az év közbeni áthidaló likvidhitel nem olyan bevett, mint az általános esetben az önkormányzatok számláit is kezelő kereskedelmi bankoknál. Viszont arra az önkormányzatoknak szükségük van. A mostani pénz annyiban jobb, hogy erre nem kell kamatot fizetni. A másik 3 milliárd ügye – ez az összeg a Belügyminisztériumtól érkezik – még érdekesebb. Az ugyanis szerkezeti átalakításra szól, amely egy része a leépítések finanszírozására megy. Azt nem tudjuk még, mekkora összeget szánnak erre a célra, de a városházán jelentős összevonásokra és elbocsátásokra készülnek.

E lépésre azért van szükség, mert az elmúlt években újra és újra megjelent Pécsett az önkormányzat gazdálkodásában egy évi 2,5–3 milliárdos veszteség. A hiány ezért nőtt meg, azt követően is, hogy 2014-ben az állam átvállalta a pécsi önkormányzat 45 milliárdos hitelállományát. Most viszont még ennél is nagyobb lehet a gond, mert a hiány 9–9,5 milliárdra duzzadt. Ez tehát azt jelenti, hogy könnyen lehet: a baranyai megyeszékhelynek mégsem lesz elég a 12,5 milliárd, és valóban szüksége lehet egy újabb, néhány milliárdos segélyre.

