Hatalmas nyilvánosságot kapott a letakart Orbán-plakát

Letakarták Peták Dénes Időhurok című pályaművét az '56-osok terén jelenleg is zajló ARC plakátkiállításon, miután a feldolgozott fotó szerzője, Kapitány Éva levélben szólította fel erre a szervezőket. Az eredeti felvételen az látható, amint 1988-ban, Nagy Imre kivégzésének 30. évfordulóján a Batthyány-örökmécsesnél egyenruhások szorítják egy rendőrautóhoz az egyetemista Orbán Viktort, egyikük gumibotot szorít a nyakához. Peták az átdolgozáson a rendőrök arca helyére a miniszterelnök napjainkban készült képét helyezte.

Kapitány Éva lapunknak elmondta, mindenekelőtt azt sérelmezi, hogy a montázs készítője nem kért tőle engedélyt az átdolgozáshoz. Hozzátette ugyanakkor, ha ez megtörtént volna, akkor sem járult volna hozzá a közzétételhez.

– Vannak bizonyos képek, amikkel én nem viccelődnék – magyarázta. A fotós kifejezetten sértőnek tartja, hogy egyes orgánumok úgy tálalják a lépését, mintha a miniszterelnök védelmében döntött volna a tiltás mellett.

Ennek kapcsán felidézte, a fotót Tamás Gáspár Miklós lakásából készítette, miközben több ellenzékit, többek között TGM-et és Orbánt is elvitték a rendőrök.

– Azóta volt, hogy Orbán Viktor életrajzához kérték el a képet, volt, hogy egy Schmidt Mária-féle kiállításhoz, de ezekhez sem adtam engedélyt – idézte fel Kapitány, aki nem szeretné, ha bármelyik oldal politikai üzeneteihez használná fel a felvételt. Megemlítette, annál is inkább alaptalan az Orbánnal való összemosása, mert jelenleg is egy Iványi Gáborhoz köthető főiskolán tanít. (A lelkész Iványi és Orbán között évekkel ezelőtt elmérgesedett az egykori jó viszony.)

„Az ARC Facebook-oldalán vasárnap este jelentették be, a „felhasznált fotó szerzőjének kérésére, felszólítására” az óriásposztert „felül kell ragasztani” Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Megkérdeztük Peták Dénest is, aki elmondta, a képet 22 internetes felületen lehet megtalálni a fotós nevének feltüntetése nélkül, így ő nem is volt tisztában azzal, kit kellett volna megkeresnie. – Én azt gondoltam, hogy ez egy olyan ikonikus kép, ami újraértelmezett formában kikerülhet egy ilyen jellegű kiállításra – fűzte hozzá. Kapitány Éva erre a Magyar Nemzetnek úgy reagált, a férfinak elég lett volna a Magyar Újságírók Szövetségénél érdeklődnie, hogy megtudja, kié az egyébként több kiadványban is névvel megjelent felvétel.

Az ARC Facebook-oldalán vasárnap este jelentették be, a „felhasznált fotó szerzőjének kérésére, felszólítására” az óriásposztert „felül kell ragasztani”. Az ARC egyik alapítója, Bakos Gábor megkeresésünkre kifejtette, bár úgy gondolják, a szabad véleményközlés érdekében az efféle feldolgozásoknak korlátozás nélkül teret kellene kapniuk, a jelenlegi jogi szabályozás alapján – az általuk megkérdezett szakértők szerint – ha bíróság elé kerülne a vita, nem nyerhetnék meg a pert. Jelezte, pályázati kiírásuk szerint minden pályázó felelős azért, hogy az általa beküldött mű szerzői jogilag tiszta.

Arra is kitért, furcsának tartja, hogy egy a kultúrában tevékenykedő alkotó megtiltja azt, hogy művét mások továbbgondolják, saját mondanivalójuk közvetítéséhez felhasználják.

Hétfőn, tíz nappal a kiállítás megnyitója után a Peták-plakátot letakarták, úgy, hogy a képen utólag elhelyezett két Orbán-fejnél a leplet kivágták. Bakos hozzátette a letiltással az átdolgozott verzió most valószínűleg nagyobb nyilvánosságot kap, mint amit amúgy el tudott volna érni. Kapitány kérdésünkre megjegyezte, erre nem gondolt, de semmiképpen sem szeretné ilyen, technikai kivitelezését tekintve is rossz formában viszontlátni saját művét. Kijelentette perrel nem fenyegetőzött, és sajnálja, hogy idáig fajult a nézeteltérés.

Kormánypárti médiumok egyébként nemrég arról írtak, az ARC mögött Soros György áll, mivel a pályázat egyik fő támogatója az üzletember Nyílt Társadalom nevű alapítványa. Az ARC-cal most jogvitába keveredő Kapitány Éva saját archívuma, a Pol-Arch ugyancsak Soros-féle alapítványi pénzből jött létre.