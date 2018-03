Hatalmasat sorosozott Völner Pál

Völner Pál szerint hemzsegnek az idegen érdekek kiszolgálói és a zsarolható politikai figurák az ellenzék soraiban. Ha ezek a szereplők kormányra kerülnének, az ország kiszolgáltatottá válna, a határkerítést lebontanák, Soros György pedig dörzsölhetné a tenyerét – mondta a Magyar Időknek az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, szavait a távirati iroda is idézi.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Völner ezután egy logikailag nehezen indokolható manőverrel a civil szervezeteket is képbe hozta. „A választási kampányban megszokott jelenség, hogy az aktuális kormány különböző intézkedéseit kritika, esetleg támadás éri, ám az a legkevésbé sem megszokott, hogy a kritikát, a támadásokat nem az ellenzéki pártok, hanem különféle, civilnek nevezett szervezetek indítják meg. Pedig nálunk most éppen ez történik" – fogalmazott az államtitkár, aki szerint a folyamatot gondosan megtervezték, az időzítés és a témaválasztás is politikai célokat szolgál.

Hír TV A Fidesz sem számított rá, hogy ilyen sok magyar vevő a gyűlölködésre Már alig tudja hova fokozni a populista idegenellenes retorikát a magyar kormány, tudósít a The Independent.

Ismert, hogy Völner Pál már korábban nyilatkozatháborút indított a civiltörvényt – vagyis a külföldről támogatott szerveztek megbélyegzését – ellenző civil szervezetek ellen, akiket éppúgy idegen érdekek kiszolgálásával vádolt meg, ahogy most a teljes ellenzéket.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az államtitkár szerint minderre frappáns válasz a „Stop, Soros!” elfogadása – egy törvényé, ami alkotmányellenesen tiltana ki Magyarország területéről magyar állampolgárokat pusztán az alapján, hogy adott esetben menekültek integrálását segítő szervezetnek dolgoztak.

Völner rámutatott: a „Stop, Soros!” megszavazása a mostani, áprilisig tartó parlamenti ciklusban azért nem lehetséges, mert a Fidesz–KDNP-kormánynak jelenleg nincs kétharmados többsége, az ellenzéki pártokra pedig nem lehet számítani Magyarország védelmében.

Mint arról lapunk is írt, a hódmezővásárhelyi bukás után a Fidesz egy pillanatra megingott, és a gyűlöletkeltő kampányok helyett a pozitív hírek, az elért eredmények közvetítésére próbált törekedni, a Soros-kampányt egy időre le is tilthatták. A visszalépést azonban később még hevesebb uszító propaganda követte, amit vélhetően bevált, sőt, új ellenségképpel bővíthető kampányelemnek tartottak. Most ott tartunk, hogy a kormánypárt és médiája – köztük a Magyar Idők és az Origo – Soros-bérencnek, ellenségnek nevezi: