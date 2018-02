Határon túli magyarok védelme – Orbán Viktor is beszállt a kampányba

Orbán Viktor miniszterelnök is beszállt az Európai Nemzetiségek Föderális Uniójának (FUEN) kampányába, amellyel azt szeretnék elérni, hogy az Európai Unió jogszabályokkal garantálja a nemzeti kisebbségek, illetve a regionális és kisebbségi nyelvek védelmét. Szűk két hónappal az aláírások gyűjtésének határideje előtt azonban Magyarország jócskán elmaradt vállalásaitól: az ígért 500 ezer helyett eddig 150 ezer szignót adtak le eddig hazánkból – mondta el a Magyar Nemzet érdeklődésére Vincze Loránt, a FUEN elnöke.

A hajrájára fordult kampányt a kormányfő aláírásával és egy közösségi oldalán megjelent felhívással segíti. Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videó szerint a határokon túl élő magyarok védelme érdekében buzdít mindenkit a Minority Safepack kezdeményezés támogatására.

Vincze Loránt érdeklődésünkre elmondta: 400 ezer érvényes aláírás szükséges még ahhoz, hogy az Európai Unió kötelezően foglalkozzon a kisebbségvédelmi csomaggal.

A legtöbben, 260 ezren Erdélyből támogatták eddig a kezdeményezést, és a Felvidéken is leadtak 50 ezer aláírást. Magyarországon a Rákóczi Szövetség szervezi az aláírásgyűjtést. A napokban kezdődött meg a kampány, így már az állami rádióban is hallani a szövetség felhívását. A Magyar Postával két hete működnek együtt, így már a postahivatalokban is alá lehet írni a kezdeményezést, s kiküldtek 500 ezer ívet válaszborítékkal együtt a háztartásoknak is. Ezért a következő hetekben lehet számítani az aláírások nagyszámú növekedésére.

Vincze Loránt nem tagadja, több országban nem várt nehézségekbe ütköztek. – A támogatói szándék mindenkiben megvolt, de kiderült, hogy a FUEN nem minden szervezete bír megfelelő hálózattal. Akadt például olyan európai, 40 ezer lélekszámú közösség, ahonnan mindössze 600 aláírás érkezett – magyarázta; azt kérdésünkre nem kívánta elárulni, melyik közösségről van szó.

A kezdeményezés érvényességéhez azonban nem elég az egymillió aláírás, az is szükséges, hogy legalább hét tagországból támogassák. Szlovénia, Horvátország, Lettország, Ausztria, Dánia, Lengyelország, Olaszország és Spanyolország lehetnek azok az államok, ahonnan összegyűlnek az aláírások. Vincze Loránt reálisnak látja a kezdeményezés sikerét, ennek érdekében az erdélyi városok és egyházak mozgósították a testvértelepüléseket és -gyülekezeteket is.

Mint mondta, ha sikeres lesz az akció, akkor az Európai Bizottságnak el kell indítania a jogalkotást. Optimális esetben az első véleményezésre akár már idén ősszel sor kerülhet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.14.