Bár döntés nem volt, beterjeszti a Fidesz a kötelező kvóta elleni javaslatát

A Fidesz-frakció országgyűlési határozati javaslatot terjeszt elő ezen a héten, elutasítva benne azt az európai parlamenti (EP-) határozatot, amely felső korlát nélküli, kötelező betelepítést akar rákényszeríteni az Európai Unió minden tagállamára – közölte Gulyás Gergely, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az MTI tudósítása szerint a politikus azt mondta: a magyar Országgyűlésnek is döntő beleszólása kell, hogy legyen abba, milyen elosztási rendszert akar elfogadni az EU.

„A kvótarendszer már csődöt mondott, ezért kár ezt továbbra is erőltetni. (…) Kizárólag magyar nemzeti hatáskör az, hogy bevándorláspolitikai kérdésekben döntsünk” – fogalmazott Gulyás Gergely. Közölte: elutasítják azt az uniós döntéshozatali mechanizmust, amelynek első lépéseként az EP minden Európába érkező menedékkérőt felső korlát nélkül osztana szét.

Hozzátette, hogy ez ráadásul azoknak az országoknak lenne a legsérelmesebb, amelyek eddig nem vagy csak nagyon kevés embert fogadtak be, azaz kifejezetten Közép-Európát és azon belül Magyarországot fenyegeti ez a döntés. Szavai szerint az EP-határozat mögött „a Soros György által meghirdetett bevándorláspolitikai szemlélet” áll. Gulyás Gergely arra hívta fel az ellenzéki képviselőket, csatlakozzanak a Fidesz–KDNP-frakcióhoz a felső korlát nélküli betelepítési kvóták elutasításában.

Azonban az Európai Parlament másfél hete – a fideszesek állításaival ellentétben – nem a kötelező kvótáról szavazott. Arról döntött az EP, hogy indulhat tárgyalás a kvótákról a kormányokkal. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlament kiválaszt egy küldöttséget, az uniós kormányok illetékes miniszterei is küldenek egyet, és ők a következő hetekben összeülnek, és elkezdenek róla beszélgetni, hogyan nézzen ki az új menekültfogadási rendszer. (A szavazás jegyzőkönyvében ez úgy szerepel, hogy „intézményközi tárgyalások megnyitására vonatkozó határozatot” hozott a parlament – hívta fel a figyelmet az Index.) Azaz annyi történt, hogy jóváhagyták az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) által a dublini szabályozás reformtervezetéről októberben elfogadott tárgyalási mandátumot. Kvótaügyben egyébként nem is dönthet önmagában az EP, ahhoz az Európai Unió Tanácsának, vagyis az uniós kormányoknak a jóváhagyása is kell.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Gulyás Gergely a sajtótájékoztatón arra a felvetésre, hogy tisztázta-e frakciótársával, Budai Gyulával a bírákra tett megjegyzését, miszerint mindannyian komcsik, a frakcióvezető azt válaszolta: az alaptörvény világosan szabályozza, hogy a bírák csak az alkotmánynak, a törvényeknek és a lelkiismeretüknek vannak alárendelve az ítélkezés során. „Világnézetileg nem kívánjuk a bírákat minősíteni” – mondta.

Megkérdezték őt a kínai miniszterelnök budapesti látogatása alkalmából a tibeti elnyomás elleni tiltakozásokról is, amire úgy reagált: a gyülekezési jog Magyarországon mindenkit megillet.

Vezércikk Tompos Ádám Konzultáció ufókkal Egyszer talán eljön az a pillanat is, amikor 12 millió, sőt 13 millió ívet küld majd vissza a mintegy nyolcmillió magyar választópolgár.

Azzal kapcsolatban, hogy az LMP-s Hadházy Ákos kamunak minősítette a visszaküldött nemzeti konzultációs ívek számát, Gulyás Gergely azt mondta: Hadházy Ákos vagy tudatosan állít valótlant, vagy „képességei folytán nem sikerült egy nem túl bonyolult eljárásmódot megértenie”. A postán visszaérkezett és a feldolgozott kérdőívek száma ugyanis értelemszerűen eltér, hiszen először beérkezik a boríték, majd azt felbontják, és ezután értékelik ki a kérdőívet – közölte.