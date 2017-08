Hatmillióért kezelnék a bolgárok a kómába esett lányt

„Húzezer eurót, nagyjából hatmillió forintot kell fizetnünk a burgaszi kórháznak lányunk kezeléséért” – nyilatkozta az Indexnek a tizenkilenc éves, szegedi Burkus Vanessza édesapja, akit erről hétfőn tájékoztattak az egészségügyi intézményben. A bulgáriai nyaralásán autóbalesetet szenvedett lány csaknem három hete fekszik kómában. Az Index szerint a családja nagyon szeretné már hazaszállíttatni, de egyelőre a kórház nem adja ki a szállításhoz elengedhetetlen dokumentációt, és nehézkesen kommunikál a családdal. „A szállítással kapcsolatban továbbra sem kaptunk információt” – fogalmazott a lapnak az apa.

Mint írták, Vanesszának nem volt utasbiztosítása, európai egészségbiztosítási kártyájával viszont rendelkezik, amivel a magyar egészségügyi szolgáltatásra jogosult magyarok a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe – orvosilag szükséges – egészségügyi szolgáltatásokat. Azt a kezelőorvos dönti el, hogy mi szükséges, és a Burkus család egyelőre nem tudja, hogy a kezelés költségeiből mennyit áll majd a magyar állam.

A Délmagyar szerint rajtuk keresztül a család kétmillió forintos támogatást kapott egy magánszemélytől. Az Index kétszer is megkérdezte a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, ám a tárca válasz helyett egy korábbi, az Atv.hunak adott nyilatkozatát, majd egy hétfői Origo-cikket küldött. Ezekből annyi derül csak ki, hogy a minisztérium segít, például munkatársaik többször egyeztettek a kórházzal és a főorvossal is. „Külképviseletünk folyamatosan a hozzátartozók rendelkezésére áll, segíti a kapcsolatfelvételt, kollégáink természetesen a tolmácsolásban is segítettek. Kollégáink rendszeresen érdeklődtek a lány állapotáról, majd tájékoztatták az édesapát, az időközi zárójelentés szakmai fordíttatását is elvégezték” – sorolták. Leszögezték: a balesetet szenvedett magyar állampolgárok hazaszállítását a sérült biztosítója, illetve EU-tagországokon belül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (NEAK) végzi, a nagykövetség nem kérheti a sérült hazaszállítását, csak az itthoni biztosító, a NEAK vagy a hozzátartozó. Hozzáteszik, hogy a kormány nem vállalhatja a hazaszállítást, ez kizárólag a biztosító hatásköre, ők mondják meg, hogyan és milyen feltételekkel vállalják ezt a feladatot és költségeit, ez minden esetben szigorúan orvosi kérdés. A burgaszi és a szegedi kórház közti egyeztetést a követség igyekszik segíteni, a szegedi kórházzal az édesapa tartja a kapcsolatot. A NEAK viszont azt állította: szeretnék kivárni azt, hogy a lány szállítása kisebb kockázattal járjon, például már tudjon önállóan lélegezni.