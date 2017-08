Hatósági eljárást indít a NAIH a BKK-botrány miatt

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a sajtóban megjelent információk alapján, illetve a 24.hu által elküldött adatbázisok áttekintését követően a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a T-Systems Magyarország Zrt. által üzemeltetett jegyértékesítési rendszerrel, valamint a Mol Bubi közbringarendszerrel összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatban adatvédelmi hatósági eljárást indít – írta közleményben a hivatal. A döntést azzal indokolták, hogy a feltételezett jogellenes adatkezelés személyek széles körét érinti, illetve nagy érdeksérelmet idézhet elő.

Az eljárás során elsődlegesen azt vizsgálják, hogy a BKK és a T-Systems az adatkezelések során teljesítették-e az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben szereplő kötelezettségeket – tették hozzá.

Mint írták, a törvény alapján az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak megfelelő intézkedésekkel védeniük kell a személyes adatokat egyebek között a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal vagy törlés ellen, emellett a jogszabály további kötelezettségeket is megfogalmaz a személyes adatok automatizált feldolgozása során. Az eljárás során a BKK-tól és a T-Systemstől is szerződéseket és belső szabályzatokat kérnek be, illetve több kérdést is feltesznek az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban.

Az adatvédelmi hatósági eljárás során adatvédelmi bírságot is kiszabhatnak jogellenes adatkezelés miatt, amelynek összege húszmillió forintig terjedhet.

Szerdán mi is beszámoltunk arról, hogy a 24.hu szerkesztőségéhez egy anonim jelentkező telefonszámokból, ímélcímekből álló adatbázist juttatott el: az ötezer ember adatait tartalmazó lista a Mol Bubi felhasználóit összesíti, és újabb bizonyíték arra, mennyire sérülékeny a BKK oldala. A kerékpárokat kibérlők szerződéseit az illető szándékosan szerezte meg és juttatta el a portálnak, újfent rávilágítva, milyen súlyos kibervédelmi gondokkal küzd a közlekedési központ.

Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke a portálnak ezzel kapcsolatban akkor azt mondta: „Hatósági eljárást már indíthatnék, hiszen beadvány és panasz is érkezett hozzánk azóta. Még nem döntöttem, hogy milyen vizsgálatot indítok, megvárnám a BKK válaszát. A döntést az is befolyásolja, hogy milyen más adatokat kapok, illetőleg azok mennyire relevánsak.” A BKK mindezt rövid válaszával toldotta, meg: „A helyzet tisztázására Tarlós István főpolgármester átfogó vizsgálatot rendelt el. A témával kapcsolatban a vizsgálat lezárását követően tudunk információt adni.”

A korábbi adatszerzési és e-jegy-rendszerrel kapcsolatos problémákról itt írtunk.