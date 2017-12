Havas Henrik magára hagyta Vona Gábort

Lemondta Havas Henrik a saját könyvének bemutatóját. Arról a kötetről van szó, amelyet Vona Gáborról, a Jobbik elnökéről írt Újratervezés címmel. Csak ma reggel derült ki, hogy hiába hívtak meg újságírókat a rendezvényre, a szerző nem ült végül ott a politikus mellett.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Havas Henrik azzal indokolta a távolmaradását, hogy

„a kormánypárti média politikai eseményt kreált egy egyszerű könyvbemutatóból és kihasználta azt”.

A szerző szerint ráadásul anélkül tették mindezt, hogy elolvasták volna a könyvet.

Ismert, Havas Henriket épp a napokban vádolta meg egy egykori valóságshow szereplő – Baukó Éva –, hogy korábban szexuálisan zaklatta.

Vona Gábor az így féloldalasra sikerült bemutatón sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Azt hangsúlyozta, hogy ez az egész nem Havas Henrikről szól, inkább a Jobbik elleni támadás. Megfogalmazása szerint, ami most történik, az „politikai terrorizmus”, vagyis a lényege, hogy mindenki féljen. „Vona Gáborról könyvet írsz? Akár lehetsz Havas Henrik is, lényegében kicsinálunk” – így értékelte a helyzetet. Pedig – mint mondta – az újságíró, televíziós műsorvezető nem Jobbik szavazó, csak írt egy könyvet.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

„Havas Henriket legalább Baukó Évával vádolták meg, engem viszont Terry Black-kel”

– jegyezte meg, némileg viccesen. Tapasztalata szerint a társadalom fél, ezért, ha kormányra kerülnek, nem szabad elkövetniük azt a hibát, hogy „beleülnek ebbe a rendszerbe”.

A könyv megszületéséről Vona Gábor elmesélte, hogy gyorsan igent mondott a felkérésre, mert kíváncsi volt. Két külön világ találkozásaként írta le a közös munkát és szerinte kölcsönös tisztelet alakult ki közöttük egymás iránt. Kulisszatitokként pedig elárulta, hogy volt olyan rész, amit ki akart húzatni, mégpedig az LMP-vel és a Momentummal az esetleges koalíciós terveket. Ám ez nemhogy nem sikerült neki, Havas Henrik még ezt a szándékát is beleírta a könyvbe. A cím egyébként onnan ered, hogy a politikus – elmondása szerint – kiválóan tájékozódik utazás közben, még a GPS-nél is gyorsabban tud adott esetben újratervezni egy útvonalat. De nyilván utal a Jobbikra is, az elmúlt néhány évben lezajlott néppártosodási folyamatra.

A Jobbik elnöke elsősorban saját pártja szavazóinak, a még bizonytalanoknak és a baloldaliaknak is ajánlotta a könyvet. A fideszes tábornak szerinte ez nem befogadható, mert a kormánypárti szavazók jelentős részénél azt látja, hogy „le van húzva a redőny”. Magyarázata szerint ők ugyanis elzárkóznak minden impulzus elől.

A pártelnök szerint egyébként habár a könyv az ő lelkét boncolgatja, érdemes lenne ezt megtenni Orbán Viktorral is. „A miniszterelnök a belső, meg nem oldott küzdelmeit szórja szét a Fidesz vezérkarában, tagságában és az egész országban” – mondta, hozzátéve, hogy ezzel csak az baj, hogy jelen pillanatban egy országot vezet. A kormányfőnek egyúttal azt üzenete, hogy érdemes lenne neki is újraterveznie.