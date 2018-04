Havasi Bertalan: Nem törölt senki semmit Orbán oldaláról

Kampánykamunak minősítette Orbán Viktor kampányfőnöke, Havasi Bertalan, hogy bármit is töröltek volna a kormányfő Facebook-oldaláról. Valójában onnan senki semmilyen tartalmat nem vett le – üzente közleményében a Miniszterelnöki Sajtóiroda.

Az Index számolt be róla szombat délelőtt: a lap olvasója több „rasszista vagy migránsozós” posztot is jelentett, a Facebook pedig eltávolította azokat. Azt nem tudta a portál sem, milyen és mennyi poszt került le a közösségi oldalról.

Nemrég a Nemzeti Választási Bizottság marasztalta el a kormányfőt azért, mert óvodások körében kampányolt a szülők beleegyezése nélkül. Az NVB akkor 345 ezer forintos bírságot is kirótt a miniszterelnökre. Április elején számoltunk be róla, hogy Orbán Viktor oldaláról végül lekerült a videó. Nem tudni, Havasi erre az esetre is gondolt-e, de a videó valóban lekerült a kormányfő oldaláról.