Hazarendeltük hollandiai nagykövetünket, csak az ügyvivő marad

Cikkünket folyamatosan frissítjük!

Szijjártó Péter külügyminiszter rendkívüli sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Magyarország hazarendelte a Hollandiába akkreditált magyar nagykövetet, a holland nagykövet csütörtöki 168 órának adott interjúja miatt.

A külügyminiszter úgy értékelte a lépést, hogy határozatlan időre megszakítottuk a nagyköveti szintű kapcsolatot Hollandiával – írja a Hír TV. Szijjártó Péter emellett azt is mondta, hogy ha Hollandia nem kér elnézést, akkor további politikai és diplomáciai lépéseket is tesz a magyar kormány. Kijelentette, „Magyarország nem egy bokszzsák”, illetve, „a meghunyászkodás politikája lehet, hogy szokás volt eddig Magyarországon, de most már nem az.” Szijjártó Péter azt is közölte, „ha a hollandok így szeretnék folytatni a kétoldalú kapcsolatot, akkor majd mi is így folytatjuk.”

A távozó holland nagykövet csütörtökön a 168 Órában megjelent interjújában a Fidesz-kormány Soros György- és migránsellenes kampányáról úgy vélekedett, hogy azok tudatosan létrehozott ellenségképek, és készítőik pontosan számolnak azzal is, hogy a veszély annál nagyobbnak tűnik, minél távolabb van. A holland diplomata szerint ez a gyűlöletpropaganda nagyon is hasonlít a terroristák szellemi hadjáratára: „Itt egy csoport, amelynek tagjai a globalizáció vesztesei, ezért a szélsőségesség, a fanatikus vallásosság felé fordultak, mert ez ad nekik biztonságérzetet. Ugyanolyan elv mentén kreálnak ellenséget, mint a magyar kormány” – mondta a merénylőkről és felbujtóikról a diplomata.

Ami pedig a magyar kormány Brüsszel elleni kirohanásait illeti, Gajus Scheltema úgy látja, ez kétirányú utca. „Olyan nincs, hogy egyes országok csak profitálnak az EU pénzéből, de nem hajlandók hozzájárulni és segíteni a minket érő kihívásokban. A francia és a többi nagykövetnek az Állítsuk meg Brüsszelt! plakát azért furcsa, mert olyan szervezetet támad, amelyet egyebek mellett épp az önök országának segítésére hoztak létre. Ráadásul az önökre rótt 1300 menekült befogadásáról még csak nem is Brüsszel, hanem az Európai Tanács, illetve a tagállamok döntöttek. Ez az egész olcsó propaganda. És ezt a legtöbb magyar tudja” – vélte Scheltema.

A holland nagykövet interjúját Szijjártó Péter külügyminiszer sem hagyta válasz nélkül, bár ő kevésbé cizelláltan érvelt: „Reméljük, hogy gyorsan hazamegy” – mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján, majd hozzátette, hogy Scheltemát nem látják szívesen többé a külügyminisztériumban.