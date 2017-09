Hazugságokat adna a nagykövetek szájába a kormány

Mint korábban megírtuk, a kormányzati kommunikációs agytrösztök már augusztus 20-át is egy jó kis sorosozásra használták fel, akkor a fő üzenet az volt, hogy „vagy Szent István, vagy Soros György Magyarországa leszünk”. Most, a déli határzár elkészültének két éves évfordulójára újabb, afféle mini kommunikációs offenzíva készül. Legalábbis „szíves felhasználásra” ismét szétküldtek egy Összefoglaló címmel megjelent, pontokba szedett iránymutatást. A szíves felhasználás egy forrásunk szerint valójában azt jelenti, hogy „tessék az ügyben egy kicsit aktívan kommunikálni a helyi sajtóban és más fórumokon”.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A szöveg időnként egymásnak is ellentmondó, máskor semmilyen valóságtartalmat nem hordozó, megint máskor egyenesen vicces megállapításokat tartalmaz (az augusztusi anyag még egy sor helyesírási és fogalmazási hibát is felvonultatott, ezen a fronton legalább sikerült azóta előrelépni).

Az anyagban többször kiemelik, hogy Magyarország mindig tiszteletben fogja tartani az európai rendelkezéseket és tudomásul veszi a kvótaperben hozott döntést is. Ez egyébként önmagában nem új, Orbán Viktor az Európai Bíróság ítéletét követő szokásos rádióinterjújában szintén azt mondta, hogy a jogtisztelet az EU működésének alapja, így ennek szellemében tudomásul vesszük a bíróság döntését – majd rögtön hozzátette, hogy ennek ellenére sem akarunk befogadni egyetlen menekültet sem.

Az anyag azt is kiemeli – és ez így is van –, hogy a kvótaperben hozott döntés semmilyen hatással nem lesz Magyarország menekültpolitikájára. Hiszen a pert éppen a magyar kormány indította, amely azt szerette volna kimondatni a bírósággal, hogy az EU belügyminisztereinek tanácsa határozatot hozott a kvótával. Mivel az ítéletből „csak” az derült ki, hogy az Európai Bíróság szerint ez nem így van, a kvótadöntés az uniós jog részévé vált, a végrehajtás bojkottja miatt pedig kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben. Ennek a vége egy újabb bírósági procedúra lehet, ám így a folyamat akár évekig is eltarthat, de a 2018-as választásokig biztosan nem zárul le, ami most a kormány legfőbb célja.

Ezzel együtt ugyanakkor az is szerepel az anyagban – így elvárás a külföldre irányuló kommunikációban –, hogy

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

a kvótadöntéssel Soros György terve előtt kinyitották az ajtót,

a bíróság felháborító, felelőtlen döntést hozott, amely ellentétes minden európai nemzet érdekével, mivel

a kvóta intézménye meghívás mindenkinek, aki rosszabbul él, mint az európaiak.

Ráadásul Brüsszel a bírósági ítélet után gyorsuló tempóban kezd hozzá a Soros-terv végrehajtásához: felgyorsították a betelepítést, amelyet állandóvá akarnak tenni.

A helyzet ezzel szemben az, hogy a kvótaperben hozott ítélet óta semmilyen uniós döntés nem volt menekültügyben, a betelepítés felgyorsításáról pedig végképp nem lehet beszélni.

Ugyanilyen valótlanságokat állít az anyag magával a „Soros-tervvel” kapcsolatban is, eszerint a milliárdos célja

évi egymillió migráns behozatala Európába,

a kerítések lebontása,

a bevándorlók kötelező szétosztása a tagállamok között és

a migránsok 9 millió forintos pénzügyi támogatása.

Ezzel szemben a valóság az, hogy Soros György a Foreign Policy című folyóiratban publikált „terve” szerint Európának évi 300 ezer menekültet kellene befogadnia, de az ő kérelmüket is az EU-n kívül bírálnák el, az erős határvédelemre pedig kifejezetten szükség van. A menekültek elosztása és letelepítése a tagállamokban pedig önkéntes alapon zajlana.

A kormányt ért bírálatokkal kapcsolatban az anyag úgy fogalmaz, hogy Jean-Claude Juncker a bevándorláspárti Brüsszel hangja, egyébként pedig a Magyarországnak szerződés szerint járó uniós forrásokat összekötni az illegális bevándorlással „sumák dolog”.

Emiatt a nagyköveteknek önérzetesen ki kell mondaniuk, hogy „lassan elegünk van a szolidaritásról szóló frázisokból, miszerint nem szabad szemezgetni, minden országnak be kell fogadnia a menekülteket.”

Mivel pedig

„nem valósulhat meg Magyarországon a Soros-terv”,

és a kormány azt szeretné, ha erről „minden magyar értesülhetne és véleményt mondhatna róla”, szükség van az újabb nemzeti konzultációra.