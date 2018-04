Helyi Fidesz-iroda lett az oktatásra kért uniós pénzből?

A helyi Fidesz-iroda működik ma abban a fehérgyarmati házban, aminek felépítését oktatási célok miatt támogatta az unió – írja a Népszava.

A lap felidézi: az egyszintes ingatlant uniós pénzből húzták fel 2012-ben, miután a helyi Szivárvány Közalapítvány sikerrel pályázott egy határon átnyúló együttműködés keretében látogatóközpont és tanösvény kialakítására. A közalapítvány kuratóriumának tagja egyébként a bírósági nyilvántartások szerint Tilkiné Tarpai Anikó, a térség fideszes országgyűlési képviselőjének – és most is ringbe szálló jelöltjének –, Tilki Attilának a felesége is.

A Népszava figyelmét helyiek hívták fel arra, hogy a más célokra szánt ingatlanban most a kormánypárt helyi szervezte székel, miközben egy közalapítvány elvileg pártot nem támogathat, és attól támogatást sem fogadhat el.

A lap úgy tudja, hogy „Nemzetközi Együttműködési Programból finanszírozott, környezeti infrastruktúra fejlesztésével összefüggő projektben tapasztalt visszaélések” címén az OLAF vizsgálatot indított az ügyben. Az uniós pénzek törvényes elköltésére ügyelő szervezetnek információik szerint az szúrt szemet, hogy az eredetileg gyerekek oktatására és képzésére szánt projekt pénzeinek túlnyomó részét nem erre, hanem magára az új irodaépületre fordították.

A Népszava megkereste Molnár Mihályt, a Szivárvány Közalapítvány kuratóriumának elnökét az üggyel kapcsolatban, aki először arra kérte a lapot, hogy hívják munkaidő után. Később már nem vette fel a telefont, majd többszöri hívásuk és üzenetük után SMS-ben gyors visszahívást ígért. Ez azonban a lapzártáig nem történt meg.