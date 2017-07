Heten sérültek meg a tomboló viharban

Főleg kidőlt fák és leszakadt faágak okoztak gondot a hétfő este, éjszaka az országon átvonuló viharokban – jelentette be kedden Hajdú Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője.

Az eddigi összesítés szerint több mint 200 helyen volt szükség a tűzoltók segítségére. A legtöbb riasztást Somogy, Fejér és Pest megyében kapták. Több helyen most is dolgoznak a tűzoltók – írja az MTI.

A viharos erejű szélben leginkább kidőlt fák és leszakadt faágak miatt hívták a tűzoltókat. Hajdú Mártontól úgy tudjuk, Siófokon öten sérültek meg a leszakadó faágak miatt, Fejér megyében pedig kidőlt fának ütközött egy busz – az utasok közül ketten szenvedtek sérüléseket.

L. Simon László fideszes politikust útközben érte utol a vihar, és csak szerencséjének – vagy ahogy ő gondolja, a Gondviselésnek – köszönheti, hogy nincs a sérültek között. „A Jóisten velünk volt. Somogy megyében brutális szél- és jégviharba kerültünk. Egy nagy fa éppen a kocsink mögött dőlt ki. Az utánunk jövő autóknak gyorsan le kellett fékezniük, s közben mögöttük is kidőlt egy nagy fa” – írja Facebook-bejegyzésében L. Simon.

A dél-balatoni vasútvonalon is volt fennakadás, és több helyen akadályozta útra dőlt fa a közúti közlekedést is. Somogy és Fejér megye több településén áramkimaradás is volt, a tűzoltókat kedd reggelig négy lakóépületkárról értesítették.

A meteorológiai előrejelzés szerint további viharok várhatók, ezért mindenkit arra kérnek, hogy kövesse a figyelmeztetéseket, a riasztásokat, a tóparton nyaralók pedig figyeljék a tavi viharjelzést.

Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel azt közölte, hogy az elmúlt órákban mintegy hetven helyre riasztották a fővárosi tűzoltókat a vihar miatt. A legtöbb bejelentés a III., a XVII. és a XVIII. kerületből érkezett.

Budapesten is főként faágakat, kidőlt fákat kellett eltávolítani, feldarabolni. A Nagykőrösi úton vonat szaladt rá egy terebélyes faágra, és a rákospalotai vasútállomáson is fa zuhant egy vonat elé. A III. kerületi Városfal utcában személyautóra dőlt fa. Az említett kerületeken kívül Újpest több pontjára is riasztották éjszaka a tűzoltókat. A fővárosban sérülésről nem érkezett információ.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedd reggeli veszélyjelzésében azt írta: kedden előbb északnyugaton helyenként, majd napközben és este a Dunántúlon, valamint egy délnyugati–északkeleti tengely mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok viharos szél kíséretében. Néhol heves zivatar is előfordulhat (óránként 90 kilométeresnél erősebb széllel, nagy méretű jéggel). Késő este, éjszaka többfelé felhőszakadásra is számítani kell.

A heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt több megyére adtak ki figyelmeztetést, de egyelőre mindenhol csak elsőfokút.

A hőség veszélye miatt viszont továbbra is a legmagasabb fokú figyelmeztetés van érvényben Békés és Csongrád megyében. Ezenkívül Baranya, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében másodfokú, míg a fővárosban, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala megyében elsőfokú a hőség miatt kiadott figyelmeztetés. Az előrejelzés szerint kedden a legmagasabb hőmérséklet 28–36 Celsius-fok között valószínű, északnyugaton lesz a hűvösebb. Késő estére 23–30 fok közé csökken a hőmérséklet.