Hiába a tiltakozás, a kormány igazgatót váltott

A szülők és a nevelőtestület tiltakozása ellenére a ferencvárosi alpolgármester tanácsadóját, Tóthmátyásné Zuggó Tündét nevezte ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az egyik legnagyobb fővárosi két tannyelvű iskola élére. A közép-budai tankerület kedden közölte a szülőkkel: az új igazgató augusztus 1-jétől vesz át a Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium irányítását. Tóthmátyásné lapunknak ezt megerősítette, hozzátéve, csak egy évre szól a megbízatása.

Az igazgatói posztra kiírt pályázaton elindult az eddigi igazgató, az intézményt 25 éve irányító Zoltán László, illetve jelenlegi helyettese, Cserfalviné Mészáros Zsuzsanna is. Zoltán László alakította át két tannyelvű intézménnyé a gimnáziumot, ahova az utóbbi években többszörös a túljelentkezés, ma már 838-an tanulnak az iskolában. A helyzet pikantériája, hogy Zoltán Lászlóval pár napja egy kurta telefonhívás keretében közölte az Emmi, hogy nem őt választották.

A fő kifogás az eddigi igazgatóval szemben az volt, hogy átlépte a nyugdíjkorhatárt. Mivel az intézményben dolgozó pedagógusok tartottak tőle, hogy erre hivatkozva Zoltán Lászlót eltanácsolják, ezért meggyőzték Cserfalvinét: adjon be ő is pályázatot. Az igazgatóhelyettes pályázatát 64 igen és 12 nem ellenében támogatta a nevelőtestületi értekezlet. Tóthmátyásné viszont 45 nem és csak 32 igen voksot kapott a szavazáson. Igaz, ebben a szavazásban az is benne volt, hogy a tantestület nem fogadta jó néven, hogy a jelölt kívülről jött. A szülői munkaközösség szintén úgy foglalt állást, hogy Zoltánt vagy Cserfalvinét szeretnék igazgatónak.

A pedagógusok és a szülők nemcsak azt állították, hogy Tóthmátyásné „politikai ejtőernyős” – a IX. kerületi fideszes alpolgármester idős- és ifjúságügyi tanácsadója –, hanem azt is, hogy nem ismeri a két tannyelvű iskola működését. Például felvetette, hogy léptessék be az iskolát az Erasmus programba, csakhogy az intézmény vezetősége ezt már két évvel ezelőtt megtette. A pályázatában szereplő állításokra rákérdező 444.hu-nak Tóthmátyásné ezt azzal magyarázta, hogy hiába kérte az iskolát, nem kapott adatokat. Lapunknak azt mondta, végig hangulatkeltés folyt ellene: ugyan hét évig dolgozott az önkormányzatnak, ám nem politikai, hanem szakmai tanácsadó volt, nem tagja pártnak. „Most vissza akarok térni a szűken vett szakmámhoz. A kiírás minden feltételének megfeleltem, nem értem, miért baj az, ha a fenntartó változtatni akar” – fogalmazott.

Azt is felrótták a szülők, hogy új igazgató 2010-ben tanított utoljára. Egyébként magyar–orosz szakos tanári diplomája van, és úgy akarja irányítani a Szabó Lőrincet – ahol a tantárgyak egy jelentős részét angol nyelven oktatják –, hogy saját bevallása szerint angolul csak társalgási szinten tud. Igaz, sem Zoltán, sem Cserfalviné sem tud magas szinten angolul. Tóthmátyásné azért nem érti ezeket a kifogásokat, mert húsz évig tanított, komoly szakmai múltja van, és nem angolt tanítani megy az iskolába, hanem irányítani. Szerinte azóta egy speciális látásmódra is szert tett: a fenntartónak dolgozva 11 iskola működésébe látott bele, ismeri a finanszírozói oldalt is.

Az iskolában a tanárok között az a pletyka terjedt, hogy Zoltánnak azért kell mennie, mert tavaly nem akadályozta meg a kormány oktatáspolitikája elleni tiltakozást, a kockásinges demonstrációt. A szülők június 13-án petícióval tiltakoztak az oktatási kormányzatnál Tóthmátyásné várható kinevezése ellen. Információink szerint Zoltán László már nekiállt kipakolni az irodáját, de a szülők nem adják fel. Az egyikük, Látrányi Edit lapunknak azt mondta, jövő hétre pikniket szerveznek a hűvösvölgyi Nagyrétre. Tóthmátyásné lapunknak azt mondta, azt szeretné, ha megnyugodnának a kedélyek, és a szakmai kérdésekre terelődne a figyelem.

Nem a II. kerületi iskola az egyetlen, ahol az oktatási kormányzat a szülőkkel vitázva váltott igazgatót. Mint ismeretes, nemrég hasonló konfliktusra került sor a Szinyei Merse Pál Gimnáziumban, ahol az Emmi leváltotta az igazgatót, de a tiltakozások hatására Balog Zoltán újabb egy évvel meghosszabbította szerződését. A keszthelyi Vajda János Gimnáziumban, és a makói József Attila Gimnáziumban is menesztették az igazgatókat. Minkét esetben felmerült: a kockásinges demonstráció miatt váltották le őket.

