Hiába bukott meg a fideszes főigazgató, megúszta a börtönt

Nem sikerült kimosakodnia a hűtlen kezelés vádja alól az időközben megszüntetett zöldhatóság volt főigazgatójának. A kamu doktori címével és nyelvvizsgájával megbukó és emiatt 2013-ban lemondó Tolnai Jánosnét ugyanis jogerősen bűnösnek mondta ki a Debreceni Törvényszék, miután az asszony által vezetett pályázatíró cég 14 millió forintot vett fel Püspökladány önkormányzatától úgy, hogy tényleges munkát nem végzett.

A Tolnai Jánosné által vezetett cég, a Kvittek Zrt. még a szocialista kormányok idején dolgozott több fideszes vezetésű településnek, köztük Karcagnak, illetve Balmazújvárosnak. Püspökladány önkormányzatához a „Lógni fogsz!” parlamenti bekiabálásáról elhíresült, majd 2011-ben autóbalesetben elhunyt Arnóth Sándor (Fidesz–KDNP) akkori polgármester hívására érkezett. Arnóth Sándortól több megbízást kapott, ám amikor érdemi munkát kellett volna végezni, nem erőltette meg magát sem Tolnai Jánosné, sem a cég. Például amikor 2008 tavaszán megbízták, hogy készítsenek megvalósíthatósági tanulmányt a helyi gyógyfürdő fejlesztéséhez, elővették az önkormányzat két pályázatíró szakemberének korábban megírt tanulmányát, majd a sajátjukként adták be; ugyanazokkal a helyesírási hibákkal és dátummal. Ennek ellenére hatmillió forintot fizetett a cégnek az önkormányzat.

Hasonlóképpen jártak el a későbbi megvalósíthatósági tanulmánnyal is. Előszedtek egy négy évvel korábbi, már elkészített engedélyes tervet. Néhány képet kicseréltek, új fedlapot készítettek, érdemi munkát nem végeztek vele. Arnóth azonban így is 6,7 millió forint átutalásáról intézkedett a Kvittek Zrt. részére. Ezenkívül az önkormányzat további hat, főként projektmenedzseri feladat ellátására létrejött szerződést is kötött a zrt.-vel. Közülük kettőt fizettek ki – ezeket később visszautalta a cég –, a többi esetében a vagyongazdálkodási irodavezető járt közben, hogy Arnóth Sándor polgármester ne teljesítse a kifizetéseket.

A bíróság szerint Tolnai Jánosné összesen közel 14 millió forintnyi kárt okozott a városnak, ebből közel egymillió térült meg. Az ügyben – még a nyomozati szakban – tanúként hallgatták meg a fideszes városvezetőt, de vádlott és gyanúsított sem lett. Tolnai Jánosné a bíróság szerint az Arnóth által elkövetett bűncselekményekhez nyújtott segítséget. A bíróságon az egyik szakértő ennek kapcsán azt mondta: ha Arnóth Sándor élne, ő is a vádlottak padján ülne. Halála után egyébként emlékhelyet hoztak létre tiszteletére a püspökladányi múzeumban.

Tolnai Jánosnét jogerősen 14 hónapi börtönbüntetésre ítélték, két évre felfüggesztve – közölte a bíróság. Emellett 800 ezer forint pénzbüntetést is kapott, illetve 1,8 millió forint perköltséget is állnia kell, valamint a másodfokú bíróság helybenhagyta 12 millió forintos vagyonelkobzást is.

Megbízásos szerződés A bíróság tanúként hallgatta meg Püspökladány jelenlegi polgármesterét, a szintén fideszes Dombi Imrénét is. Dombiné szerepe azért érdekes, mert egyrészt akkoriban önkormányzati képviselő volt, másrészt a Tolnainé által vezetett cég megbízásos szerződéssel foglalkoztatta 168 ezer forintért. Furcsa módon azonban semmilyen írásos nyoma nem maradt annak, hogy milyen munkát végzett a cégnek. A bíróságon azt mondta, a pályázatokat figyelte, erre Arnóth kérte fel. Azokról legfeljebb kétoldalas feljegyzéseket készített, amelyeket neki adott át. Az iratokat nem iktatták. Az nem derült ki a tárgyaláson, hogy Dombiné véleménye szerint erkölcsileg helyesen járt-e el, amikor leszerződött a céggel.

