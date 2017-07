Hiába kérték Vajnáék, maradt a végrehajtás a TV2 ellen

Elutasította a cégbíróság a TV2 Média Csoport Zrt.-nek a társaság elleni végrehajtás (vh) törlésére vonatkozó kérelmét – derül ki a cégiratokból. A bíróság azzal indokolta június végi döntését, hogy a vállalat kérésére a vh jelzés nem tüntethető el a cégjegyzékből, erre csak az illetékes hatóság (jelen esetben a Fővárosi Törvényszék) által megküldött értesítés alapján kerülhet sor. Utóbbi azonban a hét elejéig sem érkezett meg, épp ezért nyújtotta be kérelmét a TV2.

A végrehajtás azért kifejezetten kellemetlen a TV2 számára, mert – amint ez a korábbi kérelem indoklásából is kiderült – a vh jelzés a mindennapi működésében is zavarja a céget. Állítólag az eljárás kellemetlenségeket okoz a meglévő partnerekkel való kapcsolattartás és az új együttműködések kialakítása során is. Ráadásul még pénztől is eleshetnek, a társaság ugyanis igénybe venne egy hatvanmillió forintos képzési támogatást, végrehajtás alatt azonban nem teheti meg. Korábban érdeklődtünk a vállalatnál, hogy pontosan mire költené a pénzt, választ azonban nem kaptunk.