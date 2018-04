Hivatali visszaélés miatt idézhetik be Kovács Zoltán államtitkárt

Hivatali visszaélés és befolyással való üzérkedés gyanújával tett rendőrségi feljelentést Schwartz Béla, Ajka szocialista polgármestere.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Bár a polgármester hivatalosan ismeretlen tetteseket említ, szerkesztőségünkhöz eljuttatott leveléből egyértelműen kiderül, hogy kiket tart felelősnek: többek között Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkárt és megyei fejlesztési biztost, valamint Fenyvesi Zoltánt, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnökét, a 3-as választókerület fideszes jelöltjét említi név szerint a dokumentumban.

Ha lesz bizottsági hely, lesz pénz is

Az ügy még 2016 őszén kezdődött – Schwartz szerint ekkor dőlt el, hogy a város hiába pályázott összesen 3,5 milliárd forint értékű uniós forrásra, a Területi Operatív Program (TOP) igényelhető forrásainak csak tizedét szerezhették meg. Eközben Pápa – ahol Kovács Zoltán 20 évig polgármester volt – 7 milliárd forintot nyert el ugyanabban a pályázati körben.

Magyar Nemzet

Az ajkai kudarcnak kőkemény politikai okai voltak, és egy visszautasított ajánlat áll mögötte, állítja Schwartz Béla. Elmondása szerint személyes találkozót kezdeményezett Kovács Zoltánnal, a tárgyalásra pedig Fenyvesi is eljött: a megbeszélésen a TOP 1-es pályázatok kerültek szóba,

Kovács Zoltán viszont egyértelműen jelezte, az ajkai pályázatok támogatása attól függ, hogy az ajkai fideszes képviselők bizottsági tagságot és elnöki pozíciókat kaphatnak-e az önkormányzatnál.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

„Sajnos csak hárman voltunk, tanúm nincs a történtekre, de igazolhat, hogy nagyon hasonló jelenet zajlott le akkor is, amikor 2016 nyarán alpolgármesterünk, Horváth József és gazdasági bizottságunk vezetője, Pákai Péter fogadta Fenyvesit, valamint Ravasz Tibor, valamint Fülöp Zoltán fideszes képviselőket” – mesélte Schwartz Béla.

Állítása szerint itt is ugyanez az ajánlat hangzott el: Ajka csak akkor részesülhet uniós pályázati forrásokból, ha a kormánypárti képviselők megkapják bizottsági helyeiket; a Fülöppel és Ravasszal folytatott beszélgetés aztán megismétlődött egy évvel később is.

Magyar Nemzet

A polgármester nem ment bele a Kovács Zoltán által ajánlott üzletbe, és ennek tudja be, hogy hiába nyújtott be városuk tizenöt TOP 1-es pályázatot, a Veszprém Megyei Önkormányzat ebből csak hármat ítélt támogatásra érdemesnek, összesen 331 millió forint értékben.

A támogatott pályázatok egyike a Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium energetikai felújítási tendere volt, erre közel 230 millió forintot szavaztak meg. Az iskola igazgatója nem mellesleg Fenyvesi Zoltán húga, az igazgatóhelyettes pedig a helyi politikus felesége – jegyzi meg Schwartz.

A polgármester a pályázatok elbírálásának módját is szabálytalannak tartja: a Veszprém Megyei Önkormányzat ugyanis csomagban döntött a tenderekről – vagyis a nyertes és az elutasított pályázatokról egy előterjesztésben kellett szavazni. Ráadásul azt sem tudhatták meg, hogy milyen indokkal utasították el pályázataikat: hiába kértek írásos tájékoztatást a TOP 1-es pályázatokat koordináló hatóságtól, ugyanis az előírt 60 napos határidőn belül sem érkezett meg a válasz – állítja Schwartz Béla.

Lázár nem segített

A politikai indíttatásúnak érzett döntések miatt a polgármester idén február 18-án Lázár Jánoshoz fordult, abban bízott, hogy a hatvani botrányban határozottan fellépő kancelláriaminiszter itt is segítséget nyújt majd – utóbbi azért is fontos lett volna, mert Ajka készül már a TOP 2-es források lehívására is, 2,6 milliárd forint értékben pályáznának az újabb uniós keretre.

A deus ex machina azonban elmaradt: Schwartz választ sem kapott Lázárnak küldött levelére. Ezután, április 4-én végső megoldásként az Ajkai Rendőrkapitánysághoz fordult feljelentésével.

Az ügy kapcsán írásban kerestük meg Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkárt és Fenyvesi Zoltánt. Kíváncsiak voltunk az ő verziójukra is, hiszen a feljelentés még nem bizonyíték, Schwartz pedig maga is elmondta, hogy nincs tanúja, aki igazolhatná a két fideszes vezető által elmondottakat.

Fenyvesi Zoltán nem válaszolt levelünkre, a Kovács Zoltánnak küldött kérdésekre pedig a Miniszterelnöki Sajtóiroda reagált, így:

„Schwartz Béla állításaival szemben Ajka városa több mint 10 milliárd forint támogatáshoz jutott 2014 óta.”

A hármas megbeszélésen elhangzottakról, Kovács Zoltán állítólagos ajánlatáról nem volt szó a sajtóiroda válaszában.

Volt aktivista is feljelentette Fenyvesit

Fenyvesi Zoltánnak ugyanakkor nem csak a mostani feljelentés miatt fájhat a feje: a tapolcai fideszes jelölt ellen bejelentést tettek a visszaélésgyanús aláírásgyűjtés miatt is a Budapesti Nyomozó Ügyészségen – a bejelentést egyik volt aktivistája tette, emlékeztet a Hír TV (a Magyar Nemzethez eljuttatott információk szerint viszont a politikus volt jogi tanácsadója teregette ki a szennyest).

A kiábrándult aktivista azt állítja: a fideszes politikus segítőjeként látta, ahogy másolják a képviselőjelölti aláírásokat, és így valószínűleg hamis aláírásokat adtak le a helyi választási irodának. Mint korábban megírtuk: a feljelentő állítása szerint 849 esetben nem azoknak a polgároknak az aláírása szerepel a Fenyvesi által leadott ajánlóíveken, akiknek az adatait felvezették rájuk. Az aláírásokat állítólag a helyi Fidesz-irodában másolta az ívekre négy ember, az adatok pedig korábbi aláírásgyűjtésekből származnak.

A fideszes politikus ezek után állítólag személyesen is megpróbálta befolyásolni az ügyet a feljelentés után: Fenyvesi Zoltán állítólag telefonon és személyesen is megkísérelte elérni a tapolcai vezető ügyészénél, hogy ne rendeljék el a nyomozást.