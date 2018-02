Hivatalosan is elstartol a 2018-as választási kampány

Eddig is nyilvánvaló volt, hogy a pártok gőzerővel készülnek az április 8-i országgyűlési választásra, szombaton azonban hivatalosan is megkezdődik a kampány. Vagyis kisebb-nagyobb plakátok, szórólapok, hirdetések lepik majd el az országot, egyes televíziókban és rádiókban megkerülhetetlenek lesznek a pártok kampányüzenetei, és senki ne lepődjön meg, ha az utcán belebotlik egy választási gyűlésbe, vagy éppen becsöngetnek hozzá politikusok és aktivisták.

Habár az országot eddig is elárasztották az óriásplakátokról visszaköszönő politikai hirdetések – leginkább a kormány migráns- és Soros-ellenes propagandája, illetve a Jobbik 660 milliós büntetést előidéző, kormányellenes üzenetei –, a következő ötven napban ez hatványozottan érzékelhető lesz. Óriásplakát az ellenzék egy részének nem jut ugyan, de kisebb hirdetésekkel, az oszlopokra felragasztott politikusi arcképekkel lépten-nyomon lehet majd találkozni. Ilyenkor ugyanis szinte minden lehetséges hirdetőfelületté válik, leszámítva természetesen a tulajdonosok beleegyezése nélkül a magán- és a középületeket.

Az utca mellett a médiában még azok is találkozni fognak a kampányüzenetekkel, akik nem a politikai műsorokat nézik. A nagy kereskedelmi csatornák közül például az RTL Klubon és az ATV-n is futnak majd az országos listát állító pártok rövid hirdetései, mindegyik azonos hosszúságban és ugyanabban a műsorsávban, kommentár nélkül. Kötelezően beszáll az állami média is, vagyis az általában kormánypropagandát hirdető állami televízió kénytelen lesz leadni az ellenzék kampányfilmjeit is. A kormányhoz közeli TV2 ezt már nem vállalta el, ahogy egyébként a lapunkkal egy médiacsoportba tartozó Hír TV sem.

Azon sem kell a következő hetekben meglepődni, ha valaki a saját ajtajában egy politikussal vagy pártaktivistával találja magát szembe. Hétfőtől legalábbis jó esély mutatkozik erre, hiszen megkezdik az ajánlásgyűjtést a választáson indulni szándékozó pártok egyéni jelöltjei. Ahhoz ugyanis, hogy valaki a rajtvonalhoz állhasson, 500 aláírást kell összegyűjtenie a választóktól.

Évek óta visszatérő probléma, hogy egy-egy párt sikeres kampányolásában kulcsszerepet játszik, mennyi pénzt tud saját magára költeni. A hatályos törvény ezt úgy igyekszik megoldani, hogy a központi költségvetésből egyenlő arányban százmilliókat ad a pártoknak. Ha egy párt mind a 106 egyéni választókörzetben saját jelöltet tud indítani, akkor csaknem 600 milliót kap a kampányra. Minél kevesebb egyéni indulója van, annál inkább csökken az összeg.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.17.