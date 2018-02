Hódmezővásárhelyi szavazatvásárlás: Szijjártó bizonyítékot követel, az ellenzék nem lepődne meg

Nem minisztertársától, hanem a Hír TV-től követelte a bizonyítékokat Szijjártó Péter annak az esetnek a kapcsán, amit a Célpont tárt fel, vagyis hogy hatmilliárdos költségvetési csalás elkövetőivel szövetkeztek a roma szavazatok megszerzéséért a csongrádi fideszesek.

– Látszik, hogy kampány van, mert azért a fantáziák meglódulnak, úgy látom – kommentálta az esetet szombati sajtótájékoztatóján a külgazdasági és külügyminiszter, a szavazatvásárlási ügyben megnevezett személyeket pedig arra biztatta: pereljenek.

Lázár János és a Fidesz megfogadta Szijjártó tanácsát: aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás bűncselekménye miatt azonnal feljelentést tesznek a Hír TV és az Index ellen a Célpont című adásában a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választással kapcsolatban elhangzott, és az Index által is „híresztelt”, a minisztert érintő rágalmak miatt – közölte a Miniszterelnökségi Sajtóiroda pénteken este az állami hírügynökséggel. Hozzátették, hogy kezdeményezik a szükséges sajtó-helyreigazítási eljárásokat is, megfelelő helyreigazítást követelve, valamint haladéktalanul személyiségi jogi pert is indítanak.

A Célpont riportjában azt leplezte le, hogy Horváth József, Magyarország (egyik) cigánykirálya, a Romano Kraj elnöke politikai védettségért cserébe azt ígérte a kormánypártnak, hogy a csongrádi romák és a cigánysorokon élő szegények a Fideszre szavaznak majd a parlamenti választásokon. A hódmezővásárhelyi polgármester-választás lesz az a minta, a választási iparág helyi mélytorkai szerint a városban nagyjából 2500 szavazatot lehet megvenni.

A Hír TV riportja szerint a védettségre pedig azért van szüksége, mert Horváth József az egyik központi figurája annak a győrszentiváni bűnbandának, amely mintegy hatmilliárd forintnyi adót csalt el a gyanú szerint. A rendőrség luxusautókat, ékszereket és elképesztő mennyiségű készpénzt talált náluk, melyekről hamar kiderült, hogy feketeüzletekből származnak. A győrszentivániak három évet ültek előzetesben, ügyük jelenleg is zajlik a bíróságon.

A Célpont két hónapja folytat oknyomozást a Romano Kraj dolgai után. Kiderült, hogy nagyjából 80 ezer ember személyes adatait szerezték meg a cigány holokausztos csalássorozattal. „Ők azzal hitegették az embereket, hogy több millió forint kárpótlást kaphatnak majd egy új megbékélési alaptól, és akik a vészkorszakban áldozatok voltak, vagy azoknak a leszármazottjai 3 vagy 7 millió forint kártérítést kaphatnak. Ezért ők cserébe összegyűjtötték az aláírásokat és a személyes adatokat” – mondta Hídvégi Balogh Attila, a RomNet.hu főszerkesztője.

Adatbázisuk most különösen értékes – így alkut kötöttek Lázár Jánossal, hogy ügyüket a lehető legenyhébben bírálják majd el, ha a választásokon szállítják a megfelelő számú roma ember szavazatát. A Célpont információi szerint egy szegedi roma politikus és joghallgató, Rafael Lion feladata a szervezés, aki a csongrádi Romano Kraj kulcsembere. Az ügy összeér két egyházzal is, a Célpont információi szerint a helyi Fidesz nem direkt módon, hanem a johannitákon és a Hit Gyülekezetén keresztül támogatja a Romano Krajt. Így azok az adományok szétosztásánál is el tudják mondani: cserébe a Fideszre kell szavazni.

A Célpont információi szerint a Romano Kraj alá a legsúlyosabb szervezett bűnözői körök, mint például a Koszi-klán dolgozik be. Ők fogják be a szájukat azoknak a tagoknak is, akik kiábrándultak a szavazatszerzéssel járó csalásokból, manipulációkból.

A riport kapcsán szinte minden ellenzéki párt megszólalt. Az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje azt mondta: ők is tesznek jogi lépéseket, amennyiben a riport alapján úgy látják, szükség van erre. Egyelőre vizsgálják az ügyet.

– Folyamatosan éri a Fideszt az a vád, hogy gyakorlatilag szavazatvásárlást végez, és volt is több olyan eset, amikor ezt sikerült bizonyítani. Még egyszer mondom, meg fogjuk nézni a felvételeket, és megnézzük azt, hogy ezek a vádak mennyire megalapozottak és mennyire bizonyíthatók. Én azt gondolom, hogy senkinek nem okozna meglepetést, hogyha valóban a Fidesz gyakorlatilag választási csalásra és szavazatvásárlásra készülne – reagált Karácsony Gergely.

A DK szóvivője arra hívta fel a figyelmet: nem ez az elő eset, hogy a Fidesz bűnözői körökkel fog össze, hiszen a Nemzeti Választási Irodánál megjelent kopaszokról is kiderült bűnözői múltjuk.

– A Fidesz a szokásos nemtelen eszközöket veti be a választási győzelem érdekében. És szeretnénk jelezni, hogy ezek az emberek, akik bűnözőket vesznek igénybe, maguk is bűnözők, és azt gondoljuk, hogy az Orbán-kormány nem fogja megúszni az elszámoltatást – emelte ki Gréczy Zsolt.



Az LMP miniszterelnök-jelöltje szerint az ügy megmutatja, milyen fontos, hogy a választókörökben legyenek ellenzéki és független megfigyelők április 8-án.

– Nagyon aggódom az április 8-ai választások tisztasága miatt. Egyre több olyan előjel van, ami azt mutatja, hogy a Fidesznek semmi sem drága ezzel kapcsolatban. Nyilván az lenne a legfontosabb, hogyha elvégeznék a nyomozóhatóságok a dolgukat ezzel kapcsolatban – mondta Szél Bernadett, hozzátéve: az LMP kormányra kerülése esetén független lenne az igazságszolgáltatás, és időben felgöngyölítenék az ilyen eseteket.