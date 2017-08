Hollandia nem lesz Magyarország Észak-Koreája

Óriási felháborodást keltett a magyar kormányban, hogy a távozófélben lévő holland nagykövet, Gajus Scheltema egy lapinterjúban azt mondta: a magyar kormány úgy kreál ellenséget, mint a terroristák. Mondott más dolgokat is, de elsősorban ez a mondata verte ki a biztosítékot Budapesten, főleg pedig a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. Szijjártó Péter tárcavezető rendesen felháborodott, határozatlan időre haza is rendelte a hágai magyar nagykövetet, Kocsis Andrást, aki egyébként alig több mint egy éve dolgozott állomáshelyén. Megszólalt a holland külügyminiszter és a szélsőjobb vezére is, további részleteket itt talál:

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Szijjártó bizonyos további lépésekről is beszélt dörgedelmes nyilatkozatában, ezek lehetséges mibenlétéről kérdeztünk szakértőt.

„Olykor előfordul hasonló diplomáciai lépés, de tény, hogy szövetségesek között nagyon ritka az efféle akció” – mondta el lapunk megkeresésére Tóth Norbert nemzetközi jogász. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense visszaemlékezett például egy hasonló esetre a kétezres évek végén, mikor a magyar–szlovák kapcsolatok kerültek mélypontra, mire Pozsony új fejezte ki rosszallását, hogy egy évig nem küldött nagykövetet Budapestre. Szintén hasonló nyomásgyakorlás volt Romániától évekkel ezelőtt, mikor a bukaresti magyar nagykövetet várakoztatták, és nem adták meg neki a kinevezéséhez szükséges úgynevezett agrémentet. Tóth Norbert szerint ezek a diplomácia nyelvén jelzésértékkel bírnak, ahogyan Magyarország is azt akarja most kifejezni, hogy neheztel a holland nagykövetre.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Szijjártó Péter azt is megígérte, hogy ha Hollandia nem kér nyilvánosan elnézést, akkor újabb politikai és diplomáciai lépéseket tehetünk. A nemzetközi jogász szerint erre egy megoldás van: az, ha az újonnan érkező holland nagykövettel nem állnak szóba, nem fogadják, nem adják meg neki a már említett agrémentet – bár elképzelhető, hogy ezen már túl vannak. Tóth Norbert szerint a holland diplomácia új vezetőjének munkáját úgy is el tudják lehetetleníteni egy időre, ha például nem tudja átadni a köztársasági elnöknek a megbízólevelét, azaz nem tud hivatalosan munkába állni. „Ennél egyel keményebb válasz lehet, ha a hágai nagykövetségünket bezárjuk. Ezt ugyanakkor már nem tartom valószínűnek, mert Hollandia túl fontos ország ehhez – értékelt a szakember. – Ennél még egy keményebb lépést tehetünk, ha megszakítjuk a diplomáciai kapcsolatokat Hollandiával, ezt azonban elképzelhetetlennek tartom.” Ilyen általában háborúban álló felek között fordul elő, vagy például Észak-Koreának és az Egyesült Államoknak nincsenek hivatalos diplomáciai kapcsolatai. Magyarországgal például Örményország fagyasztotta be a kapcsolatokat az azeri baltás gyilkos kiadása után, igaz nekünk sem volt nagykövetségünk Jerevánban, és az örményeknek sem Budapesten – mondta el a nemzetközi jogász.

És hogy jogos volt-e a kemény válaszlépés Szijjártó Pétertől? Tóth Norbert szerint a hágai nagykövetünk hazarendelése kétségtelenül viszonylag erős üzenet. A szakértő az interjút olvasva úgy véli, a holland diplomata néhol talán valóban túllépett hatáskörén, és megszegte az úgynevezett „beavatkozás tilalmát”, például amikor a magyar belpolitikáról fejtette ki véleményét, illetve mikor a migrációs politika és a terrorizmus között vont párhuzamot.