Holtan talált kamaszlány: elfogták a gyilkost?

Több fiatalt is bilincsben kísértek be az ózdi rendőrkapitányságra a Borsodnádasdon holtan talált, 17 éves lány ügyében – állítja az Ózdi Városi Televízió hírműsora. Az Ózdi Krónika szerint ma kora délután is helyszíneltek az illetékes szervek: egy közeli erdős részen, valamint egy romos épületben is kutattak nyomok után.

A fiatal lány emléke előtt ma este nyolc órakor Borsodnádasdon gyertyagyújtással tisztelegtek családtagjai, rokonai, barátai.

Lapunk megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletét arról érdeklődve, van-e már gyanúsított. Bár a rendőrség az Ózdi Krónika híreit nem erősítette meg, de azt elárulta, hogy a hatóság széles körű adatgyűjtést végzett, nagy létszámban hallgattak ki tanúkat, a nyomozást pedig jelenleg is, vagyis az esti órákban is nagy erőkkel folytatják. Az Ózdi Krónika azon értesülését pedig, amely szerint a lány holttestét ruha nélkül találták meg, a hatóság nem cáfolta. A rendőrség kedd reggelre ígért részletesebb tájékoztatást.

Az üggyel kapcsolatban itt találják összefoglaló írásunkat.