Hoppál Péter riválist kap Kozármisleny polgármestere személyében

Hoppál Péter riválisaként Kozármisleny független polgármestere, Bíró Károly is indul az április 8-i választáson Baranya 2-es számú választókerületében – írja a Szabad Pécs. Bíró a lapnak megerősítette: „A hír igaz, eldöntöttem, valóban jelöltetem magam független országgyűlési képviselőjelöltnek.”

A Pécshez közeli, hétezer lakosú Kozármisleny igazi feltörekvő település. Fiatalodó város, sőt négy éven belül ezer főnek is munkát adó nagyberuházó, egy német autóipari beszállító épít majd gyárat itt. Bíró Károly elmondta, több indoka is van arra, hogy induljon a választáson, különösen az, hogy a választókerületben lévő települések, Pécs, Komló és Kozármisleny mellett a községeknek is szükségük van a jelenleginél hatékonyabb képviseletre.