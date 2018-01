Hosszú a tél Kiskörén: hét éve nem jut keresztre a fideszes városvezetésnek

Finom szólva sem passzol a Nemzeti Együttműködés Rendszerébe a fideszes vezetésű Kisköre Szent István-szobra. Ugyanis, miközben a szimbólumok rendszerében kommunikáló Fidesz-kormány több tíz milliárdos nagyságrendben osztogatott pénzt az egyházaknak az év végi kamrakisöpréskor, és egymilliárd forintból keresztényüldözés-elhárítással foglalkozó államtitkárságot alapított, a Heves megyei település központjában évek óta megcsonkítva áll a Szent István király alakját megformáló szobor. Az alkotásról vandálok törték le a kereszteket: a magyar koronáról és az országalmáról is. A jelek szerint azonban ez a fideszes városvezetést nem zavarja, mert évek óta nem sikerült azokat pótolni.

Magyar Csilla polgármester megkeresésünkre azt mondta: mint a város első embere vállalja a felelősséget a szobor állapotáért. Arra azonban kitérő választ adott, hogy az miért hiányos évek óta. Azt mondta, most tél van és hideg, de nagyon várják a jó időt, és állítja, tavasszal felújítják a szobrot. E magyarázat szerint azonban a Tisza-tóhoz közeli településen különösen hosszú a tél: már hét éve tarthat. Noha azt pontosan senki sem tudja a közel háromezer lakosú városban, pontosan mikor törték le a keresztet Szent István koronájáról és az országalmáról, egyesek szerint 2011 óta hiányos a büszt. 2014-ben pedig a volt polgármestert, Szén Józsefet tagjai között tudó Kisköréért Lokálpatrióta Egyesület összedobta volna a szobor restaurálásának díját. Ám ő azt mondta, az önkormányzatnál elutasították a kezdeményezését, mondván, annak elfogadásához testületi felhatalmazásra van szükség. Az ügy így akkor elhalt. A napokban azonban ismét előkerült a kereszt ügye, amit a polgármester a közelgő választással magyaráz. Szerinte nem véletlen, hogy 2014-ben is így történt. Az egyesület egyébként továbbra is vállalná a szobor restaurálásának költségét. Magyar Csilla szerint azonban a felújítás nem a pénzen múlik.

Magyar Csilla polgármester Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Ez alighanem igaz is, mert néhány tízezer forintba kerülne a vandálok okozta károk javítása. Ezt pedig még az ország egyik hátrányos helyzetű térségében fekvő Kisköre önkormányzata is kiköhögné. A valódi okokat ennél mélyebben, könnyen lehet, hogy a végletekig megosztott helyi közéletben kell keresni. Varga Gábor szobrász alkotását ugyanis még Szén József tizenkét éves polgármesteri regnálása alatt, 2006-ban állították. A Fidesz 2010-es sikere azonban elsodorta őt, és a Szabó Zsolt hatvani fideszes országgyűlési képviselő emberének számító Magyar Csillát választották meg a helyiek polgármesternek. Ez pedig új irányt szabott az eddig a vízi erőműve és újabban a tervezett alföldi raftingpálya miatt emlegetett településnek. A fideszes többségű testület egyetlen független tagja, Németh Mihályné önkormányzati képviselő úgy fogalmazott: ha tehetné, a fideszes városvezetés kitörölné a város múltjából a 2010 előtti időszakot. Szerinte ezért sem fontos nekik a szobor felújítása, pedig néhány éve még Szabó Zsolt országgyűlési képviselő is megkoszorúzta. Magyar Csilla polgármester viszont azt mondta: 2014-ben a helyi jobbikos képviselőt sem zavarta a koszorúzásban, hogy hiányos a szobor. Érdekes azonban, hogy a jelek szerint 2017-ben már a városvezetésnek is vállalhatatlanná vált az államalapításnak emléket állító büszt állapota, nem ott koszorúztak ugyanis augusztus 20-án.

Magyar Csilla polgármester hozzátette, korántsem a szobor ügye Kisköre legnagyobb problémája. Arra a felvetésünkre, hogy miközben a kormánypártok nemzetközi fórumokon kampányolnak egy II. János Pál pápa alakját megformázó szobor keresztjének Magyarországra hozataláért, a Heves megyei városkában éppen a kereszteket nem sikerült évek óta pótolni, a polgármester úgy felelt: nem érdemes kiskörei keretben keresni Szijjártó Péter mondatait.

Az ügyből egyébként a Jobbik is igyekszik tőkét kovácsolni. Sneider Tamás, a párt országgyűlési képviselője feljelentést is tett a rendőrségen, de – mint arról hétfői számunkban írtunk – lapunk információi szerint felfüggesztette a nyomozást a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, miután nem sikerült nyomára bukkanni az elkövetőnek.

