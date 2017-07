Hosszú várakozásra készüljenek a határon a Szerbiába indulók

Akár két órát is kell várniuk az autósoknak és a busszal utazóknak is a szerb határon, a röszkei autópálya-határátkelőnél – derül ki a rendőrség honlapján közzétett adatokból. A Magyarországra belépő buszoknak is két órát kell várniuk. A régi röszkei közúti határátkelőnél egy óra várakozásra kell számítaniuk az autósoknak kilépéskor, belépéskor nincs komolyabb várakozási idő.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője vasárnap délelőtt az MTI-nek azt nyilatkozta, hogy az utazóknak Szerbia felé célszerű másik határátkelőt választaniuk. A magyar és szerb állampolgárok használhatják az ásotthalmi, a tiszaszigeti és a bácsalmási közúti határátkelőhelyet. Ezek naponta 7 és 19 óra között tartanak nyitva. Emellett a hercegszántói és tompai átkelő folyamatosan igénybe vehető.

Az ukrán határon, Záhonynál a belépésre kell egy órát várniuk az autósoknak.

A rendőrség a következő hetekben a forgalom további erősödésére számít, hiszen Nyugat-Európából a vendégmunkások szabadságra, a turisták pedig pihenni indulnak.