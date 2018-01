Hűségesküket is hallani az egyházi vezetőktől

Országszerte nagy felháborodást keltett, hogy a hódmezővásárhelyi plébános kormánypárti kortesbeszédet mondott vasárnap a templomban. Németh László azért emelkedett szólásra, hogy a híveket arra buzdítsa: szavazzanak a Fidesz jelöltjére a február 25-én esedékes időközi polgármester-választáson. Bár lépése több okból is újszerűnek hat – érveit jórészt anyagi okokkal támasztotta alá –, egyáltalán nem előzmény nélküli. A vallási vezetők ugyanis egyértelműen közszereplőnek számítanak, ezért logikus, ha fontos közéleti kérdésekben megnyilvánulnak, ugyanakkor az is beszédes, amikor bizonyos esetekben csendben maradnak.

Emlékezetes példa, amikor Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke augusztus 20-i ünnepi beszédében egy „belső veszélyre” figyelmeztetve feddte meg a kormányt, amiért a kabinet növelte a lombikbébiprogram támogatását. A püspök interjút adott lapunknak, és arra a felvetésre, hogy „az egyház azt kívánja-e a kormánytól, hogy ne támogassa a lombikbébiprogramot”, Veres úgy felelt: – Ilyen kérést nem fogalmaztunk meg, mert nyilván a kormány saját belátása szerint cselekszik. De – folytatta – mint a katolikus egyház egyik papja, illetve püspöke, kötelességemnek érzem erre figyelmeztetni, mint ahogy az abortusszal szemben is számtalanszor felemeljük a szavunkat.

Ugyanakkor nagyobb a csend, ha a korrupcióról van szó. Emlékezetes, a Magyar Nemzet megírta, hogy noha több mint húsz esztendeje még nyilvános körlevélben tiltakozott a Magyar Katolikus Egyház a korrupció ellen, Ferenc pápa vesztegetést elítélő gondolatai kapcsán azonban most nem adtak ki központi támogató nyilatkozatot, ahogy a többi történelmi egyház sem. Amikor lapunk a katolikus egyházfő korrupció- és maffiaellenes gondolati kapcsán a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciánál érdeklődött, akkor a már említett, 1996-os dokumentumra utaltak vissza.

Fabinyi Tamás evangélikus és Beer Miklós katolikus püspök viszont többször is felemelte szavát a korrupció ellen. Előbbi lapunknak adott interjújában úgy fogalmazott: „a mai magyar társadalom legnagyobb nyomorúságának” érzi a korrupciót. Beer pedig amellett, hogy rendszeresen prédikál a témában, kimondta azt is, hogy „a korrupció – a mögötte lévő önzéssel – borzasztó világot teremt”. Emlékezetes, hogy ők ketten megnyilvánultak egy másik fontos ügyben, a menekült-/migránskérdésben is. A menekültek világnapjára készült nyilatkozatukban támogatásukról biztosították a menekülteket, és kértek másokat is, hogy tegyenek hasonlóképpen.

Beer Miklós rendszeresen prédikál a korrupció témájában is Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

A migránskérdésben egyébként a lehető legszéttartóbban nyilatkoznak meg az egyházfők. Beer és Fabinyi álláspontján van például Székely János szombathelyi megyés püspök, aki az őcsényi felzúdulás után kijelentette, hogy szívesen vendégül látja néhány napra a gyerekcsapatot a püspökségen. Ugyanezen eset kapcsán teljesen máshogy reagált Erdő Péter esztergom–budapesti érsek: lényegében néma maradt. Amikor a Hír TV arról szerette volna megkérdezni, nem tartja-e szükségesnek az egyházi figyelemfelhívást a menekültek ügyében, akkor Erdő ellépett a mikrofontól és annyit mondott: „Ezt nem tudom.”

Erdő Péter nem tudott mit mondani arra, amikor gyerekek nyaraltatása miatt volt botrány Őcsényben Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Márfi Gyula veszprémi érsek viszont nagyon is sokszor nyilvánul meg a migráció kérdésében, és akkor sem rest, ha az Európai Unió vezetőit kell ostorozni, vagy a jelenlegi magyar kormányt dicsérni. A Pannon Egyetem újévi fogadásán például úgy fogalmazott, hogy Európa vezetése hirdeti a multikulturalizmust, közben pedig ide telepíti a legszigorúbb monokultúrát (itt vélhetően a kontinensre nehezedő migrációs nyomásra utalhatott), amely megveti Európa zenéjét és képzőművészetét. Szerinte olyan totalitárius rendszert telepítenek be, ami a náci fajelméletre hasonlít, viszont pozitív jelnek tartja, hogy „hazánkban a polgári vezetők többsége vagy vallásos, vagy mindenképpen hívő”.

A szeged-csanádi püspök, Kiss-Rigó László pedig migrációügyben tett kijelentései miatt magyarázkodásra kényszerült: ő ugyanis a The Washington Post 2015-ös cikke szerint arról beszélt, hogy Ferenc pápa nincs tisztában a menekültügyi helyzettel.

Kiss-Rigó László szerint a pápa is téved Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A püspök szerint a katolikus egyházfő azért téved, mert „a távolból nem lehet megítélni, miféle emberek jönnek át a határon […] olyasfélék, akik nem fogadják el a vizet és ennivalót, sőt, kövekkel dobálják meg, akik segíteni akarnak nekik”. Kiss-Rigó szavai – aki egyébként gyakori vendég az általa felszentelt felcsúti aréna VIP-páholyában – feltűnően egybecsengenek a kormánypárt és holdudvarának leegyszerűsítő szólamaival. A püspökség égisze alatt működő futballcsapat rendszeresen kap busás állami támogatásokat, például stadionépítésre.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.16.