Huszonötmillió hamis tablettát foglaltak le

Közel 12,8 milliárd forint értékben foglaltak le 25 millió hamis tablettát az idei, Interpol által koordinált Pangea akciósorozatban, melyben 123 ország vett részt. A nemzetközi razzia célja a hamis gyógyszerek forgalmazásának és az engedély nélküli internetes patikák üzemeltetésének felszámolása. Az idei egyébként rekord eredménynek számít a Pangea történetében – hangzott el a témában tartott mai sajtótájékoztatón.

Kiderült: összesen 1058 esetben indult nyomozás, 3584 weboldalt és 3000-nél is több online hirdetést függesztettek fel. Hazánk is komoly sikerekkel zárta az akciót. Összesen százezernél is több tablettát, valamit 25 ezer darab dobozos és 200 tasakos kiszerelésű árut foglaltak le Magyarországon, melyek összértéke megközelíti a 160 millió forintot. A készítmények között leginkább fájdalomcsillapítók, epilepszia elleni tabletták, mentális zavar megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerek, potencianövelők vannak, de nagy mennyiségben kerültek elő étrend-kiegészítő szerek is. Ezen felül Magyarországon 125 millió forint értékben illegális orvosi eszközöket – például hamis fogászati készülékeket, implantátumokat, óvszereket, fecskendőket, kötszereket és tiltott sebészeti eszközöket – is lefoglaltak.

Kiss Endre őrnagy, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztályának vezetője az akció sikerességével kapcsolatban megjegyezte, hogy csak Hajdú-Bihar megyében és Budapesten 16 helyen tartottak házkutatást, és elkoboztak 4300 doboz teljesítményfokozó szert és egészségügyi terméket, tablettát. Ezek feketepiaci értéke több száz millió forint is lehet. Emellett 30 millió forint készpénzt és több ezer eurót is lefoglaltak, jelenleg öten vannak előzetes letartóztatásban.

Ilku Lívia, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület gyógyszerhamisítás elleni munkacsoportjának vezetője elmondta: a szeptember 12. és 19. között zajlott akció egyik tanulsága, hogy még mindig magas a törvénytelenül működő online felületek száma, és úgy tűnik, hogy tavalyhoz képest a fogyasztók még olcsóbban jutottak hozzá a hamis gyógyszerekhez.

Leopold Róbert, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vám- és jövedéki szóvivője a sajtótájékoztatón közölte: felderítették például, hogy egy bolgár kamionban Magyarországon nem engedélyezett gyulladáscsökkentő szert, potencianövelőt is szállítanak, ezt lefoglalták. Idén egyébként már csaknem egymilliárd forint értékű hamis gyógyszert koboztak el hazánkban.

Zacher Gábor, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ sürgősségi osztályának vezetője az eseményen arról beszélt: becslések szerint 70 ezer altató- és nyugtatószerfüggő van az országban, és amennyiben a rendelt gyógyszerben nincs hatóanyag legalább nem árt. Előfordulhat azonban, hogy a termék nem azt a hatóanyagot tartalmazza, amit feltüntettek, ilyenkor pedig nem várt kölcsönhatásba is léphet a már szedett gyógyszerekkel.