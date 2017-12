Idén is lesz ételosztás a Blaha Lujza téren

Idén karácsonykor is meleg étellel várják a rászorulókat a fővárosi Blaha Lujza téren, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége három napon keresztül igyekszik segíteni a nélkülözőknek: 24-én, 25-én és 26-án is. Minden egyes nap 1600 adag meleg ételt osztanak ki, illetve az ünnep alkalmából naponta 1500, főként tartós élelmiszert tartalmazó csomagot is átadnak a kiérkezőknek. Ebben alapanyagok vannak, mint liszt, cukor, olaj, és karácsonyi meglepetésként édes és sós finomságok is helyet kapnak, például datolya vagy keksz.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Fontos tudni, hogy azok kaphatnak az ételből és csomagból, akiken van karszalag. Ezt reggel fél kilenctől kezdik el osztani, az ételeket pedig tizenegy órától lehet megkapni. Emlékezetes, hogy tavaly már hajnali háromkor hosszú sorok kígyóztak a Blaha Lujza tér előtt, a szervezők a karszalagok osztásával most ezt szeretnék elkerülni.

Az ételosztáson főleg olyan lakhatással rendelkező vendégekre számítanak, akik az ebédet otthon, családjuk körében fogyasztják majd el, ezáltal remélik, hogy az asztal körül segítenek összetartani a nehéz sorsú családokat. „Míg az elszigetelődés és az elmagányosodás a legnagyobb ellenfele a szükségben élőknek, addig a szociális kapcsolatok megtartása, a családi összefogás és az érzelmi, szociális biztonság érzete a legfontosabb táplálékuk” – közölte a szervezet. A Karácsonyi szeretetlakoma nevű ételosztáshoz idén is csatlakoztak hírességek: Fischer Iván karmester, Szalóki Ági énekes, Moldvai Kiss Andrea színész, illetve a televíziós és rádiós műsorvezetőként ismertté vált Vadon Jani és Kovács Áron.

Ugyancsak az ünnepek alatt, vagyis december 24-én délelőtt tíz órától a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata is karácsonyi ételosztást tart. A főváros VII. kerületébe, az Almássy tér 8. szám alá várják a rászorulókat, akiknek ételcsomaggal próbálnak segíteni. Összesen négyszáz csomagot tudnak majd szétosztani. Az akciót segíti Bayer Friderika énekes, Gesztesi Károly színész és fia, illetve Gera Zoltán, a Ferencváros válogatott labdarúgója.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az ünnepnapok után is lesz még ételosztás Budapesten, egyrészt a Cedek, az Egységes Magyar Izraelita Hitközség szeretetszolgálatának szervezésében. December 27-én délután két órakor a VII. kerületi Almássy téren fogják vendégül látni azokat, akik nehezen jutnak meleg ételhez. A szervezet önkéntesei 500 adag pásztortarhonyát és friss kenyeret osztanak ki, mellé pedig teát és fánkot tálalnak. Az ételosztással egyidejűleg téli ruhákat, cipőt és plédet, illetve tartós élelmiszert is kaphatnak a rászorulók. December 28-án a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata is újabb akciót tart, mégpedig a fővárosi Klauzál téren.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.23.