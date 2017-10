Ifjabb Lomnici Zoltán: A 87 éves Soros György világuralomra tör

Soros György hálózata nem csak demokratikus eszközökkel gyakorol nyomást, arról már 2003-ban voltak brit titkosszolgálati információk, hogy szervezetei élére politikusokat, volt titkosszolgákat állított – mondta ifjabb Lomnici Zoltán jogász a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Lomnici szerint az amerikai mágnás kis túlzással világuralomra tör: konkrét bizonyítékokat nem említve beszélt arról, hogy a 87 éves Soros végső célja anyagi természetű, de politikai elképzeléseinek erőszakos terjesztése is hatékonyabb lehet a nyílt társadalmakban. Soros György abban érdekelt, hogy kevert, határok nélküli, a gazdasági köröknek kiszolgáltatott Európa jöjjön létre – mondta.

Ezzel kapcsolatban megjegyezte még: Sorost a bosszúvágy is fűti, a rendelkezésére álló minden eszközzel meg akarja dönteni azt a rendszert, amely az ő korábbi szellemi holdudvarát a politikai szemétdombra küldte – idézi a jogász szavait az MTI.

Lomnici szerint az Egyesült Államokban tartja magát az a beszéd, amely szerint Soros György pénzzel vásárolt politikai befolyást, a Demokrata Párt fő támogatója lett. Hálózata titkosszolgálati módszereket is bevet – állította a jogász. Szerinte ez egyes esetekben nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet egyes államokban, ez a helyzet most Magyarországon és Lengyelországban is.

A pénzzel vásárolt politikai kapcsán érdemes megemlíteni: ifjabb Lomnici Zoltán annak a Civil Összefogás Közhasznú Alapítványnak (CÖF-CÖKA) a szóvivője, amely kormányzati jóváhagyással több mint 500 millió forintos támogatást kapott az állami tulajdonú Magyar Villamos Művektől, a közhasznú alapítvány pedig többszöri megkeresés után sem árulja el, mire fordították pontosan ezt az összeget.

Korábban ugyan kiadtak egy közleményt, amelyben azt állították, hogy tavaly mindössze 71 millió forintból működött a szervezetük, és csak 51 milliót használtak fel az MVM támogatásából, a többit idén fordítják „civil missziójukra”. Egészen pontosan a következőkre:

kidolgozzák a népfelség elvére alapozott civilitika tudományágát;

hirdetésekkel hívják fel a figyelmet a személyi jövedelemadó egy százalékának lehetséges adományozására;

a gyermekek egészséges táplálkozásáért megalkották a „táplálkozásbiológiailag korszerű komplettált ételek technológiáját”, és ezt akarják terjeszteni;

második műszak beindítására ösztönzik a vidéki önkormányzati konyhákat, ami valahogyan segítené a kis- és családi vállalkozások termékeinek értékesítését.

Az elvileg közhasznú CÖF korábban ugyanakkor egyértelműen politikai célokra is fordította forrásait. 2013-ban például – amikor 305 millió forintból gazdálkodtak – plakátkampányt indítottak, hogy Bajnai Gordon politikai visszatérésére reagáljanak, és a politikust Gyurcsány Ferenchez kössék.