Így fut neki az MSZP a választásoknak

Már teljesen hivatalos, az MSZP jelenleg is zajló kongresszusán elfogadták Karácsony Gergelyt, mint a szocialisták és a Párbeszéd szövetségének miniszterelnök-jelöltjét. Régóta így emlegetik, de a szocialistáknál ennek a fórumnak is jóvá kell hagynia.

Elfogadták az országos listájukat is, amelyet a választmányuk pénteken, az estébe nyúló ülésén fogalmazott meg. Ezzel az is hivatalossá vált, hogy a két párt közösen indul az április 8-i választáson, vagyis mindkét formáció logója ott lesz a szavazólapon. A közös indulás egyúttal azt is jelenti, hogy 10 százalékot kell megugraniuk azért, hogy egyáltalán bekerüljenek az Országgyűlésbe.

A képgaléria megtekintése 7 fotó MSZP Kongresszus 2018 február 10 Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet













Karácsony Gergely, miniszterelnök-jelölt, a Párbeszéd társelnöke

Molnár Gyula, az MSZP elnöke

Hiller István, az MSZP választmányi elnöke

Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke, a választási program „arca”

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője

Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese

Tóbiás József, az MSZP volt elnöke, kampányfőnök

Mesterházy Attila, az MSZP volt elnöke

Molnár Zsolt, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának MSZP-s elnöke

Gurmai Zita, az MSZP volt európai parlamenti képviselője

Az első jó néhány helyen komolyabb meglepetés nincs, talán csak a tizedik politikus neve hathat furcsán, aki azért nem igazán tartozik a szocialisták első vonalas politikusai közé. Az MSZP és a Párbeszéd ezzel vág neki a választásnak:

A Párbeszéd politikusainak is jutott hely a lista első felében, megkapják ugyanis a 11. (Tordai Bence) és a 19. helyet, onnantól kezdve pedig ők nevezhetnek meg politikust, a 33., 44., 55., 66., 77., 88., 99., és 110. helyre.

Az is kiderült, hogy Fodor Gábor biztosan nem kap befutó helyet. A liberálisok ugyanis elfogadták azt az ajánlatot, hogy a 15. helyen, ami még parlamenti széket is jelenthet, ott lesz egy politikusuk, de az csak Bősz Anett lehetett. Fodor Gábor egyelőre nem tudta megmondani, hogy egyéniben elindul-e.

A döntés után egy nemzetközi vendég, Sergei Stanishev állt a színpadra, aki Bulgária miniszterelnöke, nem mellesleg pedig az európai szocialista párt elnöke. Azt mondta, hogy az a harc, amit itthon az MSZP megvív, az egész Európa harca lesz. Ezért várja – elmondása szerint – mindenki lélegzetvisszafojtva az eredményt. Azt még ő is tudja, hogy nem lesz könnyű, ugyanis a kormány kezében van minden hatalom. Azt mondta, hogy látott már ilyet sok helyen, ahol autoriter rendszerek alakultak ki. Ezek szerinte nagyon erősnek látszanak, de mindig kialakul az elégedetlenség és egy idő után a rendszer összeroppan. De nem szabad ettől félni, nem szabad félni a nyomástól.

Nagy hévvel bejelentették a színpadról, hogy a két párt, vagyis ahogy hívják magukat, a változás szövetsége, ezzel megnyitotta a kampányt. Mégpedig úgy, hogy nekik – a Fidesszel ellentétben – van programjuk. Hiller István, aki a párt választmányi elnökeként ennek kidolgozásáért felelt, azt mondta, hogy "karakteres, progresszív baloldali programjuk van, ami boldogabb és igazságosabb Magyarország megteremtéséről szól".

Érdekes fordulat következett, a színpadon azt igyekeztek cáfolni, hogy az MSZP ne lenne szexi, hanem valójában nagyon is vagány. Bár meglepő módon nem egy szocialista politikust szólítottak, hanem Szabó Tímeát, a Párbeszéd társelnökét. Ő gyorsan meg is jegyezte, hogy milyen sokan vannak a kongresszuson, pártja taggyűlésén azért nem ehhez a mérethez szokott. Azért van itt – mint mondta –, hogy végre kiharcolják, hogy a szabadság valódi szabadság legyen: ne legyen a gépsonka luxuscikk, egy munkavállaló pedig nem féljen szabadságot kivenni. – Elkergetjük azokat a hatalomból, akik elvették a szabadságunkat – mondta meglehetős optimizmussal, nem igazán figyelembe véve, hogy a közvélemény-kutatások szerint a 10 százalékos parlamenti küszöb környékén mozognak.