Így írhatja át a Fidesz az önkormányzati törvényt

Már a 2019-es őszi önkormányzati választásokkor új rendszert léptetnének életbe, ha a Fidesznek és Orbán Viktornak sikerül harmadszor is kétharmaddal kormányt alakítania idén tavasszal – tudta meg a Szabad Pécs. Információik szerint már rég nem csak arról van szó, hogy 2000 fő alatti településeken nem lenne választás: egy elképzelés szerint csak a megyeszékhelyeken lenne rendes polgármester-választás.

A portál polgármesterektől és „hivatali emberektől” szerzett értesülésekre hivatkozva közölte, hogy Orbánék ősz elejéig szavaznák meg azt a törvényváltoztatást, amely az önkormányzati választási szabályok átszabásához szükséges. Az átalakítás egyik legfőbb, valódi célja pedig az lehet, hogy a településvezetők lehetőleg tényleg mindannyian a Fideszhez köthető emberek legyenek – teszik hozzá. Úgy tudják, a hivatalos indoklás az lesz, hogy olcsóbbá tehetik így az önkormányzatok működését.

Egy korábban kiszivárgott elképzelés arról szólt, hogy a 2000 lélekszámot el nem érő településeken nem lenne választás 2019 őszén. A Szabad Pécs most azt írja: a számokról még vita van, a legoptimistábbak az 1500 főt valószínűsítik, ugyanakkor egyre többen mondják azt, hogy most már az 5000 főt el nem érő lakosságszámú települések mindegyikére vonatkozna a szabály. Pontosabban lenne választás 2019 őszén az 5000 főt el nem érő településeken is, de csak egyetlen elöljárót választhatna meg a helyi közösség. Ő lenne az, aki ezt követően a megyei önkormányzatokhoz hasonló, feltehetően járási székhelyeken működő közgyűlésekben képviselhetné a saját választóinak az érdekeit. Ugyanakkor rajta kívül, szintén ahhoz a járáshoz tartozó minden településről ülne egy képviselő az úgynevezett járási közgyűlésben. Mindemellett az ötezer fő alatti járási székhelyeken és az annál nagyobb településeken információik szerint képviselőket, azaz képviselő-testületi tagokat választhatnának a helyi lakosok.

A Szabad Pécs azt írja, vannak más, hasonló, csak valamelyest enyhébbnek szánt forgatókönyvek is – létezik például egy elképzelés arra vonatkozóan, hogy a francia prefektusi rendszerhez hasonlót vezessenek be hazánkban is. Abban egyfajta ellenőrző szervként, az állam területi képviseletét ellátó testületeket lehet megszavazni, amelynek törvényességi felügyeletét még pluszban egy úgynevezett kormányzat által kinevezett prefektus látná el. Az még nem dőlt el, melyik mellett teszik le voksukat – teszi hozzá a portál.