Illegális bevándorlónak nézték a Srí Lanka-i egyetemistákat Perbálon

Illegális bevándorlónak nézték Perbálon a Srí Lanka-i egyetemistákat, ezért rájuk hívták a rendőrséget – derült ki egy helyi lakos Facebook-posztjából. Mint írta, pénteken érkezett hathetes itt-tartózkodásra három fiatal, akik a Tovább Élni Egyesület perbáli lakóotthonában fognak önkéntes munkát végezni. A sötét bőrű fiatalokra szombaton ráhívták a rendőrséget, miután a poszt írója szerint „Budapestre tartva migránsgyanúba keveredtek”. A hatóság egyébként nagyon kedves és megértő volt – tette hozzá.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Megnyugtatok mindenkit, nem migránsok. Van útlevelük, vízumuk, diákigazolványuk, repjegyük visszafelé. Szóval nem kell még egyszer rendőrt hívni, elég volt nekik egyszer is. Fogadjuk őket szeretettel” – zárta sorait a férfi. Mint írta, a fiatalok az AIESEC in Hungary szervezésében érkeztek Perbálra. A poszt alatt hozzászólt az AIESEC is, megköszönve a posztolónak, hogy beszámolt a történtekről.

„Az AIESEC-ben törekszünk arra, hogy minél többen ismerhessék meg a világot és annak kultúráit, ezért is hozunk létre olyan programokat mint amiben a Srí Lanka-i gyakornokaink is részt vesznek, és épp ezért komolyan kezeljük az ilyen problémákat. Sajnálatos módon még nem tartunk ott, hogy ne történjenek meg ilyen dolgok, de azért dolgozunk, hogy a jövőben kevesebb hasonló eset legyen” – írta a szervezet képviselője.

Korábban Őcsényben váltott ki össznépi ellenállást, mikor egy panziós menekült gyerekeket szeretett volna vendégül látni rövid időre. Az ügybe belebukott a polgármester is. Nem sokkal később pedig már arról érkeztek a hírek, hogy Kömlőn migránsnak nézték a mindenszentek alkalmából a faluba látogatókat, akik közt voltak helyiek is.