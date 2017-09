Illegális útra kényszerített, fájdalommal élő betegek

Hiába konzultált az orvosával egy komoly fájdalmakkal és görcsökkel küzdő sclerosis multiplexes (SM) beteg, hogy szeretne cannabisalapú gyógyszert a tünetei enyhítésére, a neurológus elzárkózott attól, hogy receptet és az igényléshez indoklást írjon. Enélkül pedig a beteg nem tudott az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez fordulni, hogy engedélyezzék a gyógyszer alkalmazását. A neve elhallgatását kérő SM-beteg kitért arra: egyetlen olyan neurológusról tud az országban, aki hajlandó segíteni és kérvényt írni ilyen esetekben. – Akinek fel is írják a készítményt, azoknak is 160 ezer forint körül mozog a maximum egy hónapra, de inkább két hétre elegendő adag. Ilyen költségeket szinte senki nem engedhet meg magának – mondta. Éppen ezért sokaknál az az egyetlen szóba jöhető, távolról sem jó megoldás, hogy illegálisan szerzik be a füvet. A lapunknak nyilatkozó beteg kifejtette: legalább 20-30 olyan betegről tud, akiknek így kell beszerezni a cannabist, mert másként nem tudják. – Nekünk a cannabis gyógyszer, borzasztó, hogy sötét utcákban, sunyi módon kell hozzájutnunk – fejtette ki.

Kardos Tamás, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) projektvezetője a témával kapcsolatban arról beszélt lapunknak: az Európai Unióban több orvosi cannabisalapú készítmény is elérhető, de hazánkban jelenleg nincs törzskönyvezett gyógyászati cannabis vagy azt tartalmazó készítmény. – A Sativexet szoktuk javasolni az érintetteknek, ez természetes formában tartalmazza a cannabis több összetevőjét. A gyártásnál laboratóriumi körülmények között kivonatolják a növényt a megfelelő arányban – mondta.

A Sativex szájspray-t már több mint tíz európai országban írják fel az orvosok. A gyógyszer fogyasztása nem okoz olyan erős pszichoaktív hatásokat, mintha szimplán füvet szívna valaki, esetleg enyhe szédülés jelentkezhet.

Kardos Tamás igen nagy problémának látja, hogy hazánkban szinte alig van olyan orvos, aki hajlandó felírni a páciensnek – az egyébként is csak külföldről beszerezhető – Sativexet. A legtöbben nincsenek is tisztában azzal, hogy ez legális gyógyszer. Sok beteg pedig már be sem adja a szükséges kérelmet, hogy egyáltalán használhassa az orvosi cannabist: nem akarják kivárni a hosszú, több hónapos vagy akár éves procedúrát, és a költségeket sem bírnák. Inkább illegálisan szerzik be.

– A THC mellett a cannabis másik hatóanyaga a kannabidiol, más néven a CBD. Mostanában egyre többen próbálkoznak azzal, hogy súlyos betegségeket, például az epilepsziát a CBD-ből készült olaj alkalmazásával kezeljék. Az olaj egyébként legálisan rendelhető külföldről, egyhavi adag körülbelül tízezer forint a postaköltséget nem számítva. A rendelés azonban nehézkes lehet, hiszen ha minimális mennyiségben is, de tartalmaz THC-t, ezért a vámosok lefoglalhatják. Volt, aki súlyos beteg gyermeknek rendelte a készítményt, végül nem érkezett meg hozzá, helyette egy büntetőeljárásról szóló értesítőt kapott. Néhány hónapba telt, mire tisztázódott, valójában ezt a terméket igenis lehet vásárolni, a megengedett szinten belüli a THC-tartalma. Itthon azonban ezt az olajat sem lehet forgalmazni – mondta Kardos Tamás.

A TASZ tervezi, hogy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához fordul egy konkrét beteg ügyében, aki nem kaphatja meg a szükséges kezelést, mert azt nem engedélyezik itthon.

Hiába bizonyította már több kutatás is, hogy az orvosi cannabis eredményesen csökkentheti a daganatos betegeknél a kemoterápia mellékhatásait, a helyzet bonyolultsága miatt eddig senki sem igényelte hazánkban a Sativexet. Szelestei Miklóstól, a Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület (MOKE) elnökétől megtudtuk: orvosi cannabist jelenleg csak sclerosis multiplexes betegek számára írhat fel a neurológus, daganatos betegek esetében még nem próbálkoztak az igényléssel. Ő is kitért arra, mennyire nehéz orvost találni, aki partner az igénylésben. – Az egész országban csupán két olyan szakember van, aki ezt megteszi, egyikük már nem is vállal új pácienseket. Sok doktor azért utasítja vissza a beteget, mert nem ismerik a szert, illetve félnek attól, hogy az függőséget okoz, de sokan a jó hírüket is féltik – mondta Szelestei.

Az OGYÉI – Szelestei szerint – nagyon pozitívan áll a kérdéshez, az engedélyt mindenki megkapja, mégis eddig az elmúlt fél évben mindössze három sclerosis multiplexes beteg adott be kérvényt. Ráadásul hiába kap valaki engedélyt, a gyógyszert utána meg kell rendelni, behozatni külföldről, az ára pedig egy hónapra minimum 160 ezer forint. Ezt pedig szinte senki nem engedheti meg magának.

Szelestei Miklós beszélt arról is, hogy zárt ajtók mögött sok orvos ajánlja az orvosi cannabist például epilepsziás vagy daganatos betegek fájdalmának csillapítására, tüneteik enyhítésére, de ezt nyíltan nem vállalják. Pedig komoly üzletet jelentene a magyar államnak, ha az orvosi cannabist termesztené és exportálná, hazánknak ugyanis nagyon jók az adottságai a termesztéshez. A kérdés, hogy ezt mikor ismerik fel. Az egyesületnél egyébként napi 50-100 ember érdeklődik arról, hogy miképpen juthatnának orvosi cannabishoz a betegek. Jelenleg egyebek között arra fókuszálnak, hogy több orvost nyerjenek meg az ügynek. Szelestei szerint probléma, hogy egész Európában nincs egységes rendszer az orvosi cannabis alkalmazására, minden ország másként kezeli ezt a témát.

Januárban például a német parlament legalizálta az orvosi füvet, így márciustól már súlyos betegek használhatnak orvosi marihuánát fájdalomcsillapítóként vagy étvágytalanság miatt. Nemrégiben pedig attól volt hangos a sajtó, hogy Izraelben az orvosi marihuána nagyüzemi termesztésére és jelentős exportjára készülnek – erről a Jediót Ahronót című újság honlapja, a Ynet közölt cikket. Izraelben továbbra is illegális maradna a nem egészségügyi célú alkalmazás. Úgy becsülik, évi egymilliárd sékelt (mintegy 75 milliárd forint) lehetne keresni az üzleten. Sokan úgy vélik, a cannabis néhány éven belül vezető exportcikké válhat az országban, amely marihuánás cigaretta mellett cannabisolajat, tablettákat és belélegzésre alkalmas párologtatókat is előállíthat nagyüzemi mennyiségben.

Jelenleg nyolc izraeli mezőgazdásznak van engedélye orvosi marihuána termesztésére, de több mint ötszáz vállalkozó kért már hasonló jóváhagyást. A piac biztosnak tűnik: Ausztrália, Németország, Dánia, Csehország és Ciprus is jelentkezett már az izraeli orvosi cannabis leendő vásárlójaként. Európában Németország, Ausztria, Csehország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Macedónia, Nagy-Britannia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország és Szlovénia engedélyezte az orvosi marihuána használatát. Zacher Gábor toxikológus egyébként a köztévén a témában úgy nyilatkozott: a cannabis legalizálása nem időszerű Magyarországon, viszont a fű orvosi felhasználásáról lehetne és kellene is vitatkozni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.18.