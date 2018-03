Ilyen a pártállamban sem volt: tiltakozás az ügyvédek elleni támadások miatt

El a kezekkel a védőktől, a politika hagyja békében dolgozni az ügyvédeket! – követelte a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában Bánáti János. A Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) elnöke azután fogalmazta meg tiltakozását, hogy a napokban több kormánypárti politikus: Zsigó Róbert fideszes országgyűlési képviselő és Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium jelenlegi parlamenti államtitkára is személyében támadta Bárándy Pétert.

Az ügyvéd – aki a Medgyessy-kormány igazságügyi minisztere volt – jelenleg a 2015. szeptemberi röszkei zavargások egyik résztvevőjének, Ahmed H. védője. A férfit március 14-én – megismételt eljárásban – nem jogerősen 7 év fegyházra ítéltek terrorcselekményért. A kormánypárti politikusok ezt követően keltek ki Bárándy Péter ellen, és szólították fel Karácsony Gergelyt, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjét: „hívja vissza Ahmed H. védőügyvédjét”. Zsigó Róbert azt is felvetette: „Ki fizeti a védőt, csak nem Soros György”? Völner Pál pedig „a politikai erővonalból” vonatta volna ki az ügyvédet a jogállamiság nevében.

Bánáti János megdöbbentőnek tartja ezeket a politikai nyilatkozatokat, amelyek a védőügyvédek alaptörvényében, a demokrácia szabályai szerint biztosított munkáját vonják kétségbe. – A védői tevékenység filozófiáját – mai napig ható érvénnyel – Király Tibor professzor, a magyar büntetőeljárás-jog „megalapozója” foglalta össze még 1962-ben, tehát az 1956-os megtorlások időszakában. E szerint a védő azért van, hogy a büntetőeljárásban ellensúlyt képezzen az ellen a jogállamban is rettentő teher ellen, amely – a nyomozó- és vádhatóság, a rendőrség és az ügyészség képviseletében – ránehezedik egy személyre, a vádlottra – hangsúlyozta Bánáti János, aki szerint 2018-ban végképp elfogadhatatlan kétségbe vonni az ügyvédek szerepét. Hozzáfűzte: még a legsúlyosabb bűncselekményeket elkövető tömeggyilkosoknak is joguk van a tisztességes eljáráshoz és azzal együtt a védelemhez, legyen az ügyvéd akár megbízott, akár kirendelt. – A védők munkája a törvény szerint is kizárólag a terhelt érdekében álló körülmények feltárására irányulhat, a hatóságok, a bíróság is teszi a dolgát, és természetesen hibázhat is, de ha kiiktatnák az igazságszolgáltatásból a védőket, akkor veszélybe kerülne a jogállam, fennállna az ártatlanok elítélésének veszélye.

Az ügyvédnek tehát védence irányában elfogultnak kell lennie, de ez semmiképpen nem jelentheti azt, hogy egy védőt bármilyen módon is azonosítani lehetne a vádlottal, sem érzelmi, sem politikai alapon semmilyen súlyú bűncselekmény esetén sem – szögezte le a kamarai elnök, aki szerint a MÜK elnökeként tiltakoznia kell az ügyvédi hivatásnak ilyen mértékű félremagyarázása, megsértése ellen. – Az alaptörvényben rögzített jog, hogy a védő félelem és fenyegetettség nélkül végezhesse a feladatát. Bárándy Péter jottányit sem lépett túl ügyvédi feladatán, amihez semmi köze annak, hogy ő korábban miniszter volt. Sok százra tehető azon ügyvédek száma, akik korábban politikusként, rendőrként, ügyészként dolgoztak – emelte ki Bánáti János.

Maga Bárándy Péter a személyét támadókról lapunknak korábban azt mondta: „Nem pszichiáter vagyok, hogy ezeket az embereket a problémáikkal kezelni tudjam”. Az 1974 óta jórészt védőként tevékenykedő ügyvéd szerint pályafutása alatt soha nem vetemedett arra a politika, valamelyik politikai tényező, egy magát politikusnak képzelő személyiség, hogy véleményt formáljon: egy ügyvéd kit védhet.

