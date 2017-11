Influenza: a gyerekek nem kapnak ingyenes védőoltást

Írásbeli kérdést tett fel az MSZP-s Szakács László az Emberi Erőforrások Minisztériumának. A politikus arra volt kíváncsi, hogy elérhető lesz-e 18 éves korig ingyenesen az influenza elleni védőoltás – szúrta ki a Hvg.hu.

„Idén is 1,3 millió influenza elleni vakcina érhető el térítésmentesen a jogszabályban meghatározott jogosultak körének. Mint tudjuk, az előző években sem fogyott el maradéktalanul a térítésmentes vakcina, sőt sokszor közel a fele megmaradt, viszont azok közt, akik nem esnek bele a térítésmentes kategóriába, a megbetegedések száma évről évre jelentős. Gondolok itt az ÁNTSZ kimutatásában is szereplő 3–14 éves korosztályra, valamint a kimutatásban az is látható, hogy a betegek több mint 30 százaléka a fiatal felnőttek köréből kerül ki” – fogalmazott Szakács László.

Rétvári Bence államtitkár válaszában azt írta, a védőoltás elsődleges célja a súlyos, szövődménnyel járó megbetegedések megelőzése. „A legtöbb országban azt ajánlják, hogy a 60-65 év felettiek és a krónikus betegségben szenvedők évente oltassák be magukat influenza ellen. Magyarország is ennek megfelelően a súlyos, szövődményes influenzafertőzés szempontjából rizikócsoportba tartozóknak biztosítja térítésmentesen az influenza elleni védőoltást” – szögezte le.